強烈冷氣團來襲！ 台中深夜開避寒所收容街友

〔記者蔡淑媛／台中報導〕強烈大陸冷氣團報到，中央氣象署發布低溫特報，社會局啟動低溫關懷機制，與「人安基金會－台中平安站」合作，自夜間12時至翌日清晨6時開設臨時避寒處所，降低低溫風險，統計昨夜至今已安排數名街友休息與避寒；「街友關懷協會」、「撒瑪黎雅婦女關懷協會」、「扶善之家」及「福滿安居」等單位，也配合延長避寒服務至夜間12時。

社會局表示，氣溫降至12度以下，社會局全面啟動低溫關懷措施，並透過「一呼百應」簡訊系統，即時通知各區公所、警察局及民間網絡單位，共同掌握街友露宿情形與健康狀況。

社會局已派遣外展人員前往台中火車站、地下道、公園及橋墩等街友露宿熱點，發放禦寒物資並勸導注意保暖，協助有需要者前往臨時避寒處所，也提醒民眾，特別是兒童與年長者，應避免長時間暴露於低溫環境，並加強頭、頸、手腳等部位的保暖。

社會局統計，自入冬以來，外展人員每日持續前往火車站、地下道、橋墩及公園等地進行關懷，累計訪視街友達1050人次，發放禦寒物資85人次，近期也將結合慈善團體發送熱食與防寒用品。

社會局呼籲，善心人士或團體如欲發放物資，請事先聯繫社會局(電話：04-22221527)，以利資源整合與妥善配置，避免重複或造成環境負擔。民眾若發現有街友受寒或急需協助，請立即撥打110通報警方協助安置。

