強烈冷氣團來襲！台電提醒「3種暖被方式」不插電也暖呼呼

中央氣象局指出，今晚起至明（20日），一股強烈大陸冷氣團將南下，中部以北及東北部明顯轉冷，其他地區早晚也會感受到寒意。氣象專家表示，此波冷氣團影響時間預計將持續至週五，民眾需注意保暖。

台電在臉書粉絲專頁「台電電力粉絲團」提醒，隨著氣溫下降，許多人會使用暖暖包、電暖器或電熱毯，但取暖同時也要注意安全與用電。

取暖用電安全3要點

使用時間要控制：長時間接觸高於體溫的物品，可能造成低溫燙傷。使用暖暖包時建議隔著衣物，避免長時間壓在同一部位。電熱毯則建議睡前預熱半小時後關閉電源，不建議整夜開啟，以避免燙傷並節省電力。 保持安全距離：電暖器使用時，應與易燃物如寢具、衣物、沙發及窗簾保持至少1公尺距離，無人使用時也應關閉電源，以降低火災風險。 用電不超過負載：電暖器為高功率電器，如果同一迴路同時使用多台高功率設備，容易超過負載，引發跳電或電線過熱，甚至可能引起火災。

台電提醒，寒流來襲雖需取暖，但用電安全與防火措施同樣重要，民眾應合理安排暖器使用時間與位置，確保安全過冬。

暖被妙招 不插電也能暖呼呼

除了用電暖器或電熱毯取暖，民眾也可以採取無需插電的暖被方式。台電建議3招：睡前搖晃棉被使內膽蓬鬆、在床墊上鋪毛毯並貼身覆蓋、或將熱水袋／不鏽鋼水龜加熱後放入被窩，既環保又保暖。

