強烈冷氣團來襲，宜蘭縣啟動毛孩防寒大作戰！代理縣長林茂盛前往宜蘭縣動植物防疫所「流浪動物中途之家」關心毛孩防寒應變機制加強保暖。（宜蘭縣政府提供）

▲強烈冷氣團來襲，宜蘭縣啟動毛孩防寒大作戰！代理縣長林茂盛前往宜蘭縣動植物防疫所「流浪動物中途之家」關心毛孩防寒應變機制加強保暖。（宜蘭縣政府提供）

受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫驟降。宜蘭縣政府對生命的關懷熱度不減，為確保「流浪動物中途之家」收容動物的健康與安全，代理縣長林茂盛、縣府農業處長李新泰共同於今（八）日前往宜蘭縣動植物防疫所「流浪動物中途之家」已全面啟動防寒應變機制加強保暖，也誠摯邀請所有縣民朋友，一起多一份細心與呵護，務必為家中毛小孩做好禦寒準備，讓這個冬天充滿愛與溫暖。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛同時呼籲民眾，面對嚴寒氣溫，家中若有飼養年長、幼齡或患有心血管疾病的寵物，務必加強照護。建議飼主盡量將飼養於戶外的寵物移入室內，若無法移入，則應在籠舍外覆蓋擋風遮蔽物，並可適度為寵物添加保暖物品，及需注意衣物的透氣與舒適度。若為了替寵物取暖而使用電暖器或暖暖包，務必保持適當距離，避免造成寵物低溫燙傷。宜蘭冬季多雨濕冷，帶毛孩外出返家後務必將毛髮徹底擦乾，避免濕氣造成失溫；飲食上可適度增加份量補充熱量，並提供溫水增加飲水意願。

面對低溫特報，動植物防疫所已針對流浪動物中途之家完成防寒部署，給予毛小孩啟用煤油爐提高環境溫度，並適時給予保暖衣物與布料；在硬體設施方面，犬舍迎風面已全面加掛防風帆布，阻絕冷風侵襲。此外，為了增加動物體內的熱能儲存，園區已全面調高飼料供給量，確保每一隻收容的毛小孩都能在溫暖且營養充足的環境下度過寒流。

宜蘭縣政府始終重視動物福利，除了因應氣候變化的即時措施外，更致力於長遠的環境改善。縣府宣布自今年起，正式啟動為期五年的「擴展動物收容量能及場域優化計畫」。此計畫將投入資源針對現有收容空間進行系統性升級，不僅將擴充收容量能，更將重點放在場域的「優化」提升，包括改善設施、優化醫療及增設互動訓練空間。縣府期盼透過軟硬體的雙重升級，將宜蘭打造為友善動物的模範城市，讓每一隻生命都能獲得應有的尊重與被愛。