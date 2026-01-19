即時中心／温芸萱報導

天氣風險分析師薛皓天今（19）日在臉書指出，強烈大陸冷氣團明起影響台灣，氣溫明顯下降。中北部、東部白天高溫降至18度以下，夜間清晨普遍僅10至13度，局部恐跌破10度；南部高溫也將下探20至22度。中南部日夜溫差大，北部濕冷感明顯，民眾需留意低溫與保暖。

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今日在臉書指出，今日起東北季風增強，明天開始將有一波強烈大陸冷氣團影響台灣，各地氣溫明顯下滑，尤其夜間與清晨低溫顯著，提醒民眾注意保暖。

廣告 廣告

薛皓天表示，中層槽線自長江一帶逐漸加深並東移至東海與日本一帶，帶動底層東北季風南下，台灣水氣與雲量增加。今日上半天，北部與東北部多為多雲到陰、有短暫陣雨的天氣，新竹以南及台東則為晴到多雲。白天起，中北部及東北部氣溫稍降，高溫約20至22度，中南部及花東仍較溫暖，高溫約24至27度，南部感受最為明顯。

接著，薛皓天提到，到了晚間，隨著強烈大陸冷氣團南下，底層水氣再度增多，北部及東北部降雨轉為明顯，降雨熱區集中在基隆北海岸、新北山區及宜蘭，局部地區雨勢可能接近大雨等級。各地低溫將逐步降至20度以下，整體轉為偏涼到偏冷，中南部受輻射冷卻影響，日夜溫差可超過10度，早出晚歸民眾需特別留意。

同時，薛皓天也進一步指出，週二至週五清晨持續受到強烈大陸冷氣團影響，南北天氣差異明顯。北部及東部多為陰時多雲、有短暫陣雨的天氣，中部以南則維持晴到多雲。週二北部山區與宜蘭局部降雨量仍有達到大雨等級的機會，之後水氣將逐日減少。

快新聞／強烈冷氣團來襲！專家：夜低溫恐跌破10度

本週亞洲雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

氣溫方面，薛皓天分析，各地明顯轉冷，中北部及東部白天高溫多在18度以下，中部由22度逐步降至20度以下，南部也將由25度降至20至22度之間。夜間及清晨低溫普遍落在10至13度，局部地區不排除出現10度以下低溫。北部屬於濕冷型態，整天寒意明顯；中南部日夜溫差大，更需持續做好保暖。

此外，薛皓天表示，由於中層水氣偏多，加上高山氣溫偏低，海拔1500公尺以上山區可能出現路面結冰、霧淞，甚至局部降雪情形，民眾若有上山計畫，務必注意安全。

最後，薛皓天預測，週五起高壓中心將逐漸東移出海，水氣減少，僅迎風面的東部及東北部仍有零星降雨，大台北地區轉為多雲到晴，西半部維持穩定天氣。週末偏東風影響下，氣溫略為回升，但夜間清晨仍偏冷。下週二恐再迎來一波冷氣團，後續天氣仍須密切觀察。





原文出處：快新聞／強烈冷氣團來襲！專家：夜晚低溫恐跌破10度

更多民視新聞報導

關稅帝君再揮刀！為購格陵蘭施壓歐洲 英相施凱爾「急電」川普

高雄路竹車禍！大貨車與機車碰撞 2菲籍移工魂斷輪下

「不要高估自己」柯文哲嗆國民黨 吳靜怡警告：藍白衝突恐提前

