強烈冷氣團來襲！一張圖看氣溫溜滑梯「這天跌到10度」

正當大家迎接2026年之際，老天爺似乎也準備了一份冷冰冰的「跨年大禮」。根據中央氣象署與天氣粉專的最新預測，明晚跨年夜北部的朋友可能得在雨中倒數。元旦當天強烈大陸冷氣團將會正式接棒，週五最低溫將挑戰10至11度。

跨年北東雲多有雨

明天（31）日跨年當天受到東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，高溫約在19至20度，低溫則下探14度。氣象署特別提醒，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及東半部雲量偏多並有短暫雨，中南部則維持多雲到晴。跨年夜當晚，北部與東半部的雨勢不會停歇，參加戶外倒數活動的民眾務必隨身攜帶雨具並加強保暖。相較之下，中南部雖然相對乾爽，但早晚溫差仍大，近山區與平原空曠地區的感受會更冷。

全台降溫有感

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文透露，2026元旦當天，強烈大陸冷氣團將正式南下，預估北部氣溫會呈現一路下滑的趨勢，北部與東北部清晨僅剩16度，到了晚上甚至會跌至14度左右。這波冷空氣伴隨水氣，元旦當天基隆北海岸、大台北山區依然有局部大雨機率，而竹苗地區與中南部山區也會出現零星降雨。週五冷空氣主力全面抵達，北部與宜蘭全天濕冷，中南部則轉為乾冷，各地低溫將挑戰10至11度。尤其週五高山氣溫極低，若水氣與低溫條件配合，不排除有降雪的可能。

週末天氣轉乾

週六起強烈冷氣團雖然持續影響，但環境逐漸轉乾，各地大多轉為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸與東半部有零星降雨。雖然白天有陽光露臉，但冷氣團威力不減，週六與週日清晨中部以北、宜蘭及金門的低溫預測僅有9至13度，南部與花東也只有12至16度。週日白天起冷氣團雖稍微減弱，氣溫開始回升，但苗栗以南受輻射冷卻影響，日夜溫差較大。

