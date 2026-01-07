強烈冷氣團來襲 彰化縣政府夜訪街友 啟動低溫關懷

低溫關懷街友外展活動（圖源：彰化縣政府提供）

根據中央氣象署發布的低溫特報，彰化縣政府啟動低溫關懷機制，於晚間辦理低溫關懷街友活動。結合彰化縣慈善團體聯合協會同步進行關懷服務，分別於北彰化藝術館、彰化火車站、員林火車站、公園地區發放禦寒、民生物資等用品，提醒街友天氣寒冷，務必做好保暖措施。

彰化縣政府準備鋁箔毯、暖暖包；彰化縣慈善團體聯合協會準備泡麵、乾糧等民生物資，協助街友抵禦寒冷天氣，度過夜間的嚴寒低溫。希望在寒冬中為街友送上真切的溫暖，讓每一個人都能感受到被尊重與關懷。另外，低溫期間要特別注意保暖及身心保健，若發生疑似中風或心肌梗塞急性發作時，應立即撥打119及時就醫；同時呼籲民眾，如果發現有遭逢急難、需啟動立即關懷及救助者，可撥打1957社會福利諮詢專線或1999縣民服務專線。

彰化縣政府社會處表示，社會上有許多在艱難環境中努力生存的民眾，默默承受寒冷帶來的嚴峻衝擊，需要更多關懷與支持。另外縣府積極推動街友輔導措施：一級緊急處置、二級過渡期間安置服務、三級以居住及就業議題主軸輔導街友自立。