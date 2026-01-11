強烈冷氣團來襲 心潮麗天協會寒冬關懷街友

強烈冷氣團發威，氣溫驟降，為關懷寒夜中露宿街頭的街友，心潮麗天協會啟動寒冬送暖關懷行動，於十日晚間攜手藝人衣宸、兆群一同響應，親自走入街頭，前往台北火車站、萬華捷運站等街友聚集熱點，發放上百份熱食與防寒用品，為街友送上即時的溫暖與實質協助。(見圖)

心潮麗天協會今(十一)日說明，根據以往經驗，只要寒流或強烈冷氣團到臨，往往就會傳出街友因失溫而倒臥街頭、甚至不幸凍死的憾事；因此，協會在這次寒流期間，除持續發放熱食、熱茶與防寒用品外，也特別加強關懷提醒，主動引導街友前往附近的社會救助站與避寒據點，希望在尊重街友生活選擇的同時，盡力降低寒害風險，避免遺憾發生。

該協會表示，許多街友性喜自由，對進入安置機構有所顧慮，但透過一份份熱騰騰的餐食與溫柔的關懷提醒，能逐步建立信任，引導有需要的街友前往就近的避寒空間，讓他們在低溫來襲時能有更安全的選擇。

在活動過程中，藝人衣宸、兆群也親自將熱食與防寒物資交到街友手中，並停下腳步關心街友近況、傾聽需求。兩人表示，天氣寒冷時，更能體會街友處境的艱辛，希望透過實際行動，拋磚引玉，號召更多人一同關注弱勢族群，為社會注入溫暖力量。

心潮麗天協會提到，自入冬以來，已不定期展開多場寒冬送暖行動，累計發放熱食與防寒物資達上千份，持續深入城市角落關懷弱勢族群，讓街友在嚴寒夜晚中感受到社會的溫暖與不被遺忘的支持。

其中一位陳姓街友分享，近日天氣特別寒冷，只能用塑膠袋或雨衣簡單禦寒，能夠吃到熱食、喝到熱茶，身體和心裡都感到非常溫暖，拿到協會準備的防寒用品，更讓他感受到滿滿的關懷與支持。

活動現場物資整齊擺放，志工與藝人分工合作，親手將愛心交到街友手中，在寒冷夜裡提供最即時、最實用的幫助，成為冬夜中令人動容的畫面，也展現社會彼此扶持、共同守望的溫暖力量。

心潮麗天協會強調，未來仍將持續在寒流期間加強夜訪關懷行動，結合物資發放與避寒宣導，攜手更多社會力量，將溫暖送到城市每一個需要被看見的角落。