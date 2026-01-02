強烈冷氣團來襲 新北啟動低溫關懷夜訪露宿街友

【記者葉柏成/新北報導】新北市政府為關懷在街街友及獨居長者，啟動低溫關懷機制，今〈2〉日晚間由副市長朱惕之率領社會局、街友外展服務中心、消防局、警察局、新莊區公所及志工團隊，於晚間前往新莊體育園區訪視當地露宿的街友，並發放暖暖包、保暖衣物與禦寒物資等。社會局長李美珍表示，如民眾發現有需要協助的街友，可撥打1999市民服務專線，或2956-0095通報新北市街友外展服務中心，將會有專人即時提供協助。

朱惕之表示，根據中央氣象署預報，受強烈大陸冷氣團影響，2日晚上溫度逐漸下降，至3日清晨氣溫下探攝氏8度，下週一（5日）將有另一波強烈冷空氣接力南下。低溫期間是街友、獨居長者及弱勢家庭最需要關懷的時刻，市府已提前部署，除發放禦寒物資外，也積極結合警察局及各場地管理單位，勸導個案接受安置服務；各區公所並透過電子看板、臉書等網路社群平台發布低溫關懷與防寒資訊。

他強調，新北市有三處街友中途之家，包含林口觀照園、萬里重建中心和板橋幸福居，外展中心在服務時，都會力勸街友入住中途之家，社會局並結合勞工局，提供街友各項職訓，鼓勵街友在生活穩定後，可以早日回歸社會或家庭。

《圖說》副市長朱惕之率市府團隊訪視街友，並致贈禦寒衣物。〈社會局提供〉

在獨居長者關懷方面，朱惕之表示，市府已通報各區公所、里長及志工團隊，主動以電話或到宅方式關心長輩狀況，提供禦寒與保健資訊，並提醒使用保暖設備與熱水器時應注意線路安全，保持室內通風，避免一氧化碳中毒。如遇緊急狀況，亦可透過緊急救援系統通報中興保全，或撥打119尋求協助。

新北市街友外展服務中心自入冬以來，已持續深入轄區內各街友露宿地點進行關懷訪視，提供禦寒物資，並加強宣導避寒與安置機制。街友阿興表示，每週都有志工前來關心，平日也有外展中心社工與區公所人員定期訪視，並提供外套、棉被、暖暖包及熱食等禦寒物資，讓他感受到滿滿的關懷與支持。