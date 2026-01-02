強烈冷氣團來襲 新北市政府夜訪街友送暖防寒

（記者陳志仁／新北報導）受強烈大陸冷氣團影響，新北市政府2日晚間起氣溫明顯下降，3日清晨恐下探8度；為關懷街友及獨居長者，新北市政府啟動低溫關懷機制，由副市長朱惕之率隊夜訪新莊，發送暖暖包、保暖衣物與禦寒物資。

圖／副市長朱惕之和社會局長李美珍（右1）副局長吳淑芳（右2）訪視街友，並致贈禦寒衣物。（新北市政府社會局提供）

根據中央氣象署預報，本波冷氣團影響期間氣溫持續偏低，下週一（5日）將再有一波強烈冷空氣南下；新北市政府提前部署各項防寒措施，整合社會局、街友外展服務中心、消防局、警察局、新莊區公所及志工團隊，於晚間前往新莊體育園區等街友露宿熱點進行關懷訪視，發放暖暖包、保暖衣物及禦寒物資，確保弱勢族群度過寒夜。

新北市街友外展服務中心表示，自入冬以來持續深入轄內各街友露宿地點進行訪視服務，除提供禦寒物資外，也加強宣導避寒安置與相關社會資源；露宿街友阿興分享，外展中心社工、區公所人員及志工定期前來關心，提供外套、棉被、熱食與暖暖包，讓他在寒冷天氣中感受到溫暖與支持。

朱惕之指出，低溫期間是街友、獨居長者及弱勢家庭最需要關懷的時刻，市府除發放物資外；也結合警察局及場地管理單位，主動勸導個案接受安置服務，各區公所並透過電子看板、臉書等社群平台，加強低溫防寒資訊宣導。

朱惕之強調，新北市目前設有林口觀照園、萬里重建中心及板橋幸福居三處街友中途之家，外展服務時將積極勸導入住；並由社會局結合勞工局提供職業訓練與就業輔導，協助街友逐步重返社會與家庭。

在獨居長者關懷方面，市府已通報各區公所、里長及志工團隊，透過電話或到宅方式關心長輩狀況，並提醒使用取暖設備及熱水器應注意用電與通風安全，避免一氧化碳中毒；社會局長李美珍說，民眾若發現需要協助的街友，可撥打1999市民服務專線或2956-0095通報街友外展服務中心，將即時提供協助。

