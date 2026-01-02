強烈冷氣團來襲「最冷探7度」！下週冷空氣再南下 恐連續急凍6天

生活中心／朱祖儀報導

強烈冷氣團南下，今晚至明晨是這波冷空氣最冷時刻。（示意圖／資料照）

強烈大陸冷氣團昨（1）日南下，今晨最低溫出現在新竹湖口9.6度，氣象粉專天氣風險指出，今晚至明晨冷空氣強度將來到最強，空曠地區有望下探7度，2000公尺以上山區有機會下雪，4日冷氣團強度才會減弱。但要留意的是，5日又有冷空氣南侵，下週氣溫也偏低，6日起將有5至6天時間低溫在8至10度左右。

天氣風險分析師吳聖宇指出，今日白天因為受到冷平流影響，各地白天高度不容易上升，尤其是苗栗以北至宜蘭，高溫僅13至14度，中部及花蓮約16至18度，南部、台東則有20度以上，南北溫差較大。北部、東北部及花蓮地區也要留意短暫陣雨，中高海拔山區（2000公尺以上）有局部的冰霰或雪出現機會。

廣告 廣告

最冷時刻將至 低溫下探7度

吳聖宇表示，這波冷空氣強度將在今晚至明晨來到最強，中北部、東北部可能下探10至12度，空曠地區更低溫僅7至9度，南部及花東地區也只有12至14度，都會感到寒冷。但3日空氣轉乾，大部分區域都可見到陽光，白天溫度預估會稍微上升，苗栗以北至宜蘭約14至16度，中部及花東地區高溫18至21度，南部高溫21至23度，要留意的是，晚間至週日又將降溫，中北部、東北部空曠地區仍有機會下探8度。

4日冷氣團減弱 白天將明顯回溫

吳聖宇透露，4日白天冷氣團強度減弱，白天溫度有明顯回溫機會，北部及東北部高溫有機會回升至19至22度。但晚間至5日清晨要留意輻射冷卻低溫，中北部、東北部仍可能下探10至12度以下。5至下半天又有下一波冷空氣南侵，前緣有些水氣通過，大台北、東半部、恆春半島逐漸會再轉為有短暫陣雨天氣，其他地方雲量增多。

下週還有冷空氣南下。（示意圖／資料照）

冷空氣一波波南下 下週恐連凍6天

吳聖宇指出，下週二、週三至週末將有一波波冷空氣南下，整體天氣還算穩定，但因為是乾冷，所以白天溫度有機會回升，要留意的是夜晚至清晨的低溫，6日之後會有連續5至6天低溫都在10至12度左右，空曠地區還有機會下探8至10度，要留意較長時間的連續低溫。

更多三立新聞網報導

30位學生擠爆公車「沒人讓位2阿嬤」！他嘆可悲被噴 身分曝光眾傻了

冷氣收工「電費還是貴」！5大隱藏吃電怪獸現形 沒使用卻狂燒錢

不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌

為何薑母鴨桌椅特別矮？店家曝正解「不是拚翻桌率」 一堆人不知道

