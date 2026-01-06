強烈冷氣團來襲！最冷時刻曝光 專家揭「中南部比北部冷」4原因

【緯來新聞網】今（6日）強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，加上輻射冷卻效應，今天許多地區有機會出現10度以下低溫，日夜溫差大，這波冷空氣從今晚到明天清晨最強，會一路冷到週六清晨，整體偏乾冷的天氣型態將維持一段時間。

中央氣象署指出，今天強烈大陸冷氣團報到，氣溫逐漸下降，清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花、東約15至17度，清晨因輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機率，北部局部地區晚起亦有10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒。



高溫方面，預測北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至20度，南部及台東約21至23度，中南部日夜溫差較大，請適時增添衣物；降雨方面，今日天台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。



值得注意的是，統計至今天清晨4點為止，本島平地最低溫出現在台南楠西的攝氏8.1度，其次分別是高雄杉林及台南玉井的攝氏9.5及9.6度；山區最低溫出現在南投信義的零下攝氏7.6度。



對此，國立台灣大學大氣科學博士林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」分析，中南部之所以比北部來得冷，可能原因有4個：



1.中南部夜間更容易「散熱」

在清晨約4點至7點，地表溫度主要由「夜間長波輻射冷卻」決定；中南部因雲量較少、微風以及空氣乾燥等條件配合下，輻射冷卻效率通常會高於北部，清晨氣溫下降幅度大。



2.北部常因東北季風及雲層造成額外的保溫效應

北部清晨，雲層有如棉被一般，減少夜間長波輻射散失；持續風場攪動，也加強抑制近地層冷空氣堆積，導致北部清晨降溫幅度會小於中南部。



3.地形與地表條件的影響

中南部盆地、平原由於地勢平坦、微風及夜間冷空氣本身密度大、容易下沉並滯留，常形成「冷空氣堆積」現象，所形成的輻射逆溫層，也易肇致清晨氣溫的快速下探。



4.空氣濕度的差異

中南部夜間空氣較為乾燥，通常，乾燥空氣的「溫室效應」較弱，熱量更容易向外輻射，在清晨的降溫效果將會最為顯著。相反的，北部地區由於雲量偏多，加上濕度也高，使得夜間保溫效果較佳。

