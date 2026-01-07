強烈冷氣團來襲！氣溫驟降全台昨發生26起OHCA 6天累計173例

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

近日強烈大陸冷氣團來襲，加上輻射冷卻影響，全台氣溫明顯下降，出現10度以下氣溫的機率。消防署指出，昨（6）日全台非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）案件為26人。消防署提醒，劇烈氣溫變化容易誘發心血管疾病，民眾務必加強保暖並留意家中長者的健康狀況。

消防署指出，昨（6）日全台非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）案件為26人。（示意圖／Unsplash）

根據消防署統計，今年1月1日至6日，非創傷OHCA累計173例，其中1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人、6日26人。消防署表示，尚無法證實此數據是否與近日低溫直接相關。

消防署呼籲民眾出門務必加強保暖，並關心家中長者的日常生活起居與活動安全，注意低溫對長者健康造成的危害。其中高風險慢性病族群，如有三高病史者、有抽菸習慣、肥胖者，或曾有心絞痛病史、中風者，更須做好保暖防護，避免外出或進行劇烈運動，以防氣溫驟變造成血壓突然升高，提高心臟病及中風性疾病的發作機率。

另外，消防署指出，天冷民眾常會緊閉門窗，導致空氣不流通，容易發生一氧化碳中毒事件，因此使用熱水器時應注意環境通風。消防署提醒，民眾使用電暖器等電器用品，也要注意用電安全。

