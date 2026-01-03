強烈冷氣團來襲 茂林消防隊啟動防火週專案關懷

因應強烈冷氣團來襲，為防範低溫期間民眾因取暖不慎引發火災，高市府消防局茂林分隊自即日起至一月五日止，全面啟動「防火週專案關懷」行動；消防人員主動深入茂林區萬山里、茂林里、多納里各部落，針對弱勢族群、獨居長者及鐵皮屋等高風險住戶，加強用火、用電安全宣導，並逐戶關懷住警器裝設情形，期能在災害發生前構築完善的安全防護網，協助山區居民平安度冬。(見圖)

茂林分隊今(三)日說明，運用宣導板及互動方式，向居民清楚說明居家用電安全重點，提醒民眾務必落實「用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放置可燃物、無安全標章電器不使用」等原則，以有效降低電氣火災發生風險，並針對山區居民冬季常用的電暖設備，消防人員也特別提醒，電暖器應與窗簾、衣物及床鋪保持至少一公尺以上安全距離，避免直接接觸；高功率電器更不可共用延長線，以防止過載釀災。

茂林分隊提醒，冬季氣溫驟降，民眾使用電暖器、熱水器及其他取暖設備時務必提高警覺，並定期檢查家中住警器運作情形，共同守護居家安全。