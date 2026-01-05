強烈冷氣團來襲 鄭明典解密「分裂極渦」：到台灣還很冷
強烈大陸冷氣團今（5）日晚間開始南下，全台氣溫逐步下降，據中央氣象署預估，明（6）日清晨至白天，中部以北及宜蘭低溫約10至13度，南部及花東地區約15至17度。前氣象局長鄭明典指出，有來自日本北方大低壓分裂的極渦割離出來的小低壓，直接影響台灣冷空氣，屆時台灣還可能更冷。
前氣象局長鄭明典今日在臉書發文指出，這波冷空氣除了冷氣團本身，還與高空出現的「割離低壓」及「分裂極渦」有關，可能讓冷的程度更為顯著。鄭明典說明，從500百帕高度場與渦度分析可見，一個體積不大的割離低壓原本可能偏北通過，但後方突然出現並快速接近的短波槽線，宛如「推了一把」，使該低壓往南移動，進一步影響台灣附近天氣系統。
鄭明典進一步解釋，日本北方目前存在一個結構完整的大型低壓，其內部充滿低溫冷空氣，越靠近中心溫度越低，符合「極渦」特徵，屬於典型的「分裂極渦」。而在其西側，另有一個較小的低壓系統，冷空氣結構相似，且低溫直接與分裂極渦相連，顯示該小型低壓正是自分裂極渦中割離而出，內含相當深厚的冷空氣。
最後鄭明典提醒，即將影響台灣的這波冷氣團，其最冷的部分，主要來源正是這個小型割離低壓底部向外流出的冷空氣，等到抵達台灣時，仍可能維持相當低溫。天氣系統瞬息萬變，而冷空氣對健康具有潛在威脅，民眾務必留意氣溫變化，小心因應，以降低寒冷帶來的健康風險。
