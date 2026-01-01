強烈冷氣團來襲！頭頸四肢保暖不可少 慢性病患最危險

根據中央氣象署最新預報資料顯示，元旦起冷空氣強度持續增強，恐迎來入冬首波「強烈大陸冷氣團」，甚至達寒流等級。預估1月2日至1月4日清晨為最冷時段，北部低溫恐下探9度，日夜溫差明顯。

元旦起冷空氣強度持續增強，恐迎來入冬首波「強烈大陸冷氣團」。（示意圖／Pixabay）

臺北市政府衛生局局長黃建華特別提醒，民眾外出活動應加強頭頸部及四肢末端保暖，罹患慢性病、心血管疾病患者等高風險族群更應提高警覺，民眾長時間在戶外，低溫恐增加急症發生風險，務必做好保暖措施。

臺北市政府衛生局提出低溫保健7招，包括外出時帽子、口罩、手套及保暖衣物不可少，特別注意頭頸部及四肢末端的溫控;剛起床後的活動勿過於急促，先補充溫開水，身體活動以溫和漸進方式慢慢增加;勤喝溫開水、多攝取蔬果等高纖食物、節制飲酒，避免突然用力、緊張、興奮或突然的激烈運動。

廣告 廣告

此外，應避免於飯後或飲酒後立即泡湯或洗澡，泡湯溫度勿超過40度，飯後2小時後再進行為宜。避開酷寒與早晚的高風險時段運動，避免在寒冬大清早外出運動，用餐後應至少隔1個小時待食物消化後再運動。

應避免於飯後或飲酒後立即泡湯或洗澡，泡湯溫度勿超過40度，飯後2小時後再進行為宜。（示意圖／Pixabay）

臺北市政府衛生局強調，慢性病患者應規律服藥、定期回診，戒菸、控制體重、均衡飲食、規律運動。外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。如有出現身體不適情形請立即前往就醫。

相關訊息可至臺北市政府衛生局網頁主題專區成人保健查詢，亦可上班時間撥打臺北市民當家熱線1999，外縣市02-2720-8889轉1801至1807，或洽詢臺北市十二區健康服務中心。

延伸閱讀

看不到2026年的日出！台東泰源監獄「囚犯離奇暴斃」

影/同框韓國瑜！鄭麗文親曝「私下互動」嗨喊：他說我像白雪公主

賴清德2026元旦文告：台灣沒時間等待、內耗 盼國防預算快過