強烈冷氣團來襲！「13縣市」恐飆8級強風 屏東亮橘燈

中央氣象署於20日晚間10時許發布陸上強風特報，提醒民眾注意即將來襲的強烈冷氣團。受東北風影響，從今天晚上至明晚，屏東縣局部地區可能出現平均風速達9級以上或陣風11級以上的強風，屬於橙色燈號警戒。而新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣及台東縣等地則屬於黃色燈號，預測會有平均風速6級以上或陣風8級以上的強風發生。

中央氣象署於20日晚間10時許發布陸上強風特報。（圖／氣象署）

氣象署建議，橙色燈號地區的民眾應避免戶外活動，特別是要注意路樹和不堅固建築物的安全，並留意交通狀況。黃色燈號地區的民眾則需加強對戶外物品的固定，行車時應減速慢行。

此外，氣象署也提醒，基隆、新北、桃園等地區有局部大雨的可能，尤其是在迎風面地區，民眾需隨時關注天氣變化，做好防範措施。

