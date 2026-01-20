強烈冷氣團來襲！「2地」濕冷低溫跌破11度 最凍時刻曝光

生活中心／張尚辰報導

今日至週五，北部、東半部濕冷感明顯，低溫將下探11至13度。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

今（21）日受到強烈大陸冷氣團影響，各地早晚寒冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，直到週末前都是強烈冷氣團影響的高峰期，今日至週五，北部、東半部濕冷感十足，低溫下探11度。

台灣颱風論壇昨日在臉書發文指出，新一波冷空氣已經抵達，直到週末前都是強烈冷氣團影響的高峰，寒冷時段將持續3至4天。

台灣颱風論壇說明，今日至週五為冷氣團主力影響期間，加上水氣偏多，北部、東半部短暫雨持續，低溫下探11至13度，濕冷感明顯，高山地區有下雪機率；中南部降雨不多，但雲量偏多，天氣以陰冷、乾冷為主，最低溫約12至14度。

台灣颱風論壇預測，週末起冷氣團逐漸減弱，乾空氣接手，北部、東半部天氣逐步轉晴，中南部可見陽光，低溫也不會像前幾天那樣寒冷。不過，即使冷氣團減弱，全台日夜溫差仍大，整天溫差可達近10度，需多加留意。

至於下週天氣，台灣颱風論壇表示，台灣上空將轉吹偏東風，各地氣溫明顯回升，但日夜溫差仍大。後續暫時沒有特別強的冷空氣訊號，較可能是普通的東北季風過境，呈現北涼南暖的天氣型態。

