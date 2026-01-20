強烈冷氣團來襲！「2地」濕冷低溫跌破11度 最凍時刻曝光
生活中心／張尚辰報導
今（21）日受到強烈大陸冷氣團影響，各地早晚寒冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，直到週末前都是強烈冷氣團影響的高峰期，今日至週五，北部、東半部濕冷感十足，低溫下探11度。
台灣颱風論壇昨日在臉書發文指出，新一波冷空氣已經抵達，直到週末前都是強烈冷氣團影響的高峰，寒冷時段將持續3至4天。
台灣颱風論壇說明，今日至週五為冷氣團主力影響期間，加上水氣偏多，北部、東半部短暫雨持續，低溫下探11至13度，濕冷感明顯，高山地區有下雪機率；中南部降雨不多，但雲量偏多，天氣以陰冷、乾冷為主，最低溫約12至14度。
台灣颱風論壇預測，週末起冷氣團逐漸減弱，乾空氣接手，北部、東半部天氣逐步轉晴，中南部可見陽光，低溫也不會像前幾天那樣寒冷。不過，即使冷氣團減弱，全台日夜溫差仍大，整天溫差可達近10度，需多加留意。
至於下週天氣，台灣颱風論壇表示，台灣上空將轉吹偏東風，各地氣溫明顯回升，但日夜溫差仍大。後續暫時沒有特別強的冷空氣訊號，較可能是普通的東北季風過境，呈現北涼南暖的天氣型態。
更多三立新聞網報導
煮滾也沒用！醫曝隔夜火鍋藏「致命毒素」 少做3件事恐吃到送急診
北車→南港搭「1交通工具」只要8分鐘！內行人讚：比捷運還快
傳統電鍋比電子鍋貴？網曝「1關鍵原因」：一鍋用三代
一到下午2點就想吃甜食？專家曝「身體2大警訊」：午餐別亂吃
其他人也在看
大寒來了！強冷氣團襲台 「這天起」北台灣急凍低溫僅10度
大寒節氣將至，強烈大陸冷氣團再度南下！氣象署提醒，這波冷氣團挾帶較多水氣，北台灣將面臨長達48小時的持續低溫，局部地區更會出現10至12度的低溫，且全台3000公尺高山、北台灣2000公尺高山均有降雪機率。民眾務必做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發表留言
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 19 小時前 ・ 5
強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」 1地下探6度C
今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
全台凍番薯！冷氣團今晚報到「低溫跌破6℃」 最凍時刻曝光
根據中央氣象署資料，今（19）日東北季風逐漸增強，部分地區將出現零星短暫雨。氣象專家賈新興指出，本波冷氣團影響下，最低溫預估落在21日深夜至22日清晨，竹苗以南空曠地區有出現6至8度低溫的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
3縣市大雨特報！強烈冷氣團估剩8度 今明濕冷全台最凍時段曝
中央氣象署指出，今（21）日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其今天的清晨及夜晚臺南以北、宜蘭、花蓮及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒；預測白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、2三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
明至周四全台濕冷 大陸冷氣團來襲 北部低溫下探10℃
中央氣象署發布低溫特報，今晚至明天竹苗以北等7縣市，防持續攝氏10度或以下低溫。最新天 氣預報指出，這波大陸冷團來襲，明天至22日前全天濕冷，最冷時間點為明晚至22日清晨，北部、西半部和宜蘭低溫下探攝氏10度。Yahoo即時新聞 ・ 12 小時前 ・ 6
冷到週五！北台灣持續48小時低溫 一張圖看懂全台降溫時程
受到強烈大陸冷氣團南下影響，今（…民報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
變天了！午後開始轉溼冷 全台急凍時間曝
即時中心／高睿鴻報導今（19）天午後，許多民眾或多或少，可能都感受到即將「變天」的氛圍；氣象署預報員鄭仁傑稍早說明，新的一波強烈大陸冷氣團，預計從今晚開始、以及明天將逐漸南下，並在週五之前顯著影響天氣，致各地氣溫下降。迎風面的北部、東部地區，降雨也會逐漸增多。他說，今天早上台灣已轉吹東北風、大陸冷高壓也逐漸逼近，因此中午以後，迎風面的基隆北海岸、大台北山區等地，開始陸續出現降雨、雲量也在增加。民視 ・ 1 天前 ・ 1
3縣市大雨特報！北部入夜氣溫溜滑梯 專家揭「急凍6度」最冷時間點
氣象署表示，今晚到明天基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區仍維持多雲到晴的天氣。氣象署稍早針對基隆北海岸、臺北市南港區及新北市山區發布大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
強烈冷氣團來了！明起至週五越晚越冷 最低溫下探7度
強烈大陸冷氣團來勢洶洶。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」公布最新衛星雲圖指出，冷平流雲系已從黃海一路南推，冷空氣宛如傾瀉而下快速侵台。中央氣象署也示警，明天（21）日至上報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
強烈大陸冷氣團來襲！全台急凍「斷崖式降溫」北部濕冷探10度高山恐降雪
天氣風險 WeatherRisk指出，週二起強烈大陸冷氣團影響全台，氣溫驟降，各地有寒意。北部及東北部將長時間濕冷有雨，基隆北海岸、新北山區及宜蘭恐達大雨等級；中南部則維持晴到多雲，但日夜溫差大，清晨低溫可能下探10度。1500公尺以上高山有機會出現結冰或降雪。週五白天冷氣團漸減弱，週末氣溫略回升，但早晚仍偏涼。提醒民眾務必加強保暖，防範低溫變化，特別是北部濕冷與中南部輻射冷卻造成的溫差。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷高壓釀多國嚴寒！鄭明典秀一圖曝「恐吸飽濕氣再來台」
濕冷空氣來襲！前中央氣象局局長鄭明典發文指出，一波冷高壓從北方緩慢往東南方向移動，預計對中國、日本、韓國帶來嚴寒的低溫。而它到台灣的路上可能要經過黃海、東海「在海面時間長，空氣相對潮濕」，除了吸收海的水氣，預期降雨還包括冷空氣上方西風帶來的水氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
一分鐘報天氣 / 週三 (01/21) 週三至週五強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷防範10度或以下低溫
週三(21日)至週五(23日)上午臺灣周邊持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣仍多，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫陣雨天氣，中南部多雲到晴。氣溫方面持續偏冷，尤其週三、週四(21-22日)溫度最低，北部、東北部白天高溫只有13-16度，中部及花東地區高溫16-20度，南部20-22度。夜晚清晨各地低溫約10-15度，局部空曠地區有10度或以下低溫發生機會，北部濕冷整日有寒意，中南部日夜溫差明顯，持續做好保暖。另提醒中部以北到東部地區1500公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。 週五(23日)下午起水氣減少，各地天氣逐漸好轉，週末至下週一(24-26日)臺灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫逐漸回升，北部、東部高溫20-23度，中南部高溫可達23-26度；夜晚清晨在中北部及東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，需多留意。 週三到週五(23日)白天臺灣周邊風浪皆較強，週三週四(21-22日)各海域平均風6-8級，陣風9-10級，浪高3-5公尺；週五到週日(23-25日)冷氣團減弱，各海域風浪也稍減弱，但東南部海域及巴士海峽風浪仍明顯。另週三週四(21-22日)基隆北海岸、東部及恆春半島沿海易有長浪發生，沿海及近海作業請多留意。 以上氣象由 天氣風險 / 黃國致 提供Yahoo新聞（報氣象） ・ 15 小時前 ・ 發表留言
東北風影響！雙北等4縣市大雨特報 出門記得帶傘
受到東北風影響，易有短延時強降雨，氣象署發布大雨特報，提醒今(20)日基隆北海岸、臺北(南港)、新北(汐止)、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
鱷魚火箭遭棄養！ 「鱷雀鱔」現蹤凹仔底公園｜#鏡新聞
有民眾在高雄凹仔底森林公園散步時，發現生態池內出現一隻體型碩大的魚種，乍看好像鱷魚，眼尖網友就發現竟然是俗稱鱷魚火箭的外來魚種鱷雀鱔，由於鱷雀鱔生性凶猛，只要體型比牠小的生物就會被吞掉，一旦被野放，就有可能嚴重威脅當地生態！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
冷到週五低溫探8度！北台灣濕冷多雨 高山有機會降雪
氣象署發布低溫特報！今天（21日）至後天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，新竹以北地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗、南投、雲林、嘉義地區及金門有10度以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
明午後氣溫明顯下滑 周三至周五低溫下探8℃
中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團今晚南下，氣溫緩降，提醒民眾明天午後降溫明顯；周三（21日）至周五（23日）冷氣團影響期間，局部平地低溫下探8度；今晚至明天水氣最多，北北基宜防局部大雨，接著雨勢逐日遞減。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 1
全台氣溫急降！多地面臨「10度保衛戰」冷氣團影響最劇烈期間曝光
即時中心／高睿鴻報導受強烈大陸冷氣團逐漸南下影響，各地民眾已能開始感受到，環境氣溫越來越低，氣象署預報員科長林秉煜今（20）日說明，目前北部及馬祖地區正在迅速轉冷；今天晚上則輪到中南部、花東及澎湖和金門等地，陸續出現偏寒冷天氣。他續指，此波冷氣團影響最劇烈時間，推估為今晚到週五（23日）清晨這段期間，週五白天以後，溫度將稍微回升，但還是偏冷；週末以後溫度顯著回升，但日夜溫差會比較大。民視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
大寒強烈冷氣團襲！全台低溫探10度 這時起迅速降溫
今（20）日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，「將迎來為期3.5天的寒冷天氣」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
越晚越冷！強烈冷氣團「急凍4天」 北部轉濕冷探8度
氣象專家吳德榮表示，今(20)日強冷空氣南下，北臺愈晚愈濕冷，明至週五為冷空氣影響最明顯時刻，達到強烈大陸冷氣團標準，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言