強烈冷氣團元旦報到！1圖秒懂未來天氣 這2天低溫挑戰10度

【緯來新聞網】今（31日）跨年日受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨機率，晚上各地天氣較涼，北部、東半部雲量增加有機率下雨，中南部則為多雲到晴。到了元旦大陸冷氣團南下，從2日晚間開始轉冷，最低溫挑戰10度。

跨年夜受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，基隆北海岸及大台北山區為有雨天氣。（示意圖／翻攝自pixabay）

中央氣象署指出，今天東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，預測北部及東北部高溫19至20度，其他地區24至26度，低溫西半部及東北部14至17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大，請適時增添衣物。



天氣方面，基隆北海岸及大台北山區為有雨天氣，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區則有局部短暫雨，竹苗、花、東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。晚上環境為北北東風，北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，參加活動建議攜帶雨具備用，中南部為多雲到晴的天氣。



明天元旦各地清晨氣溫偏涼，預估北部及東北部氣溫約16至17度，中南部17、18度，花東約19、20度，建議適時增添衣物，以免受涼。隨著強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫將逐漸下降，且越晚越冷，其他地區晚起氣溫亦下降，預估中部以北及東北部元旦晚上會降至14度左右，其他地區降到16至19度。

強烈冷氣團的到來，幾乎確定。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨天也在臉書分享歐美德三大模式的最新溫度走勢預測，對未來幾天的溫度走向共識非常高，換句話說，強烈冷氣團的到來，幾乎確定。



這波強烈冷氣團影響時序大概是，跨年到元旦水氣增加，冷空氣陸續南下，北部、宜蘭漸轉濕涼，跨年後再轉濕冷，但中南部、花東這時候感受還不會太冷。週五強烈冷氣團主力抵達，北部、宜蘭白天濕冷，入夜後漸轉陰冷，其他地方則全面轉為乾冷天氣，最低溫將挑戰10至11度。



週六至下週一乾冷空氣接手，全台乾冷、放晴，但日夜溫差非常大，深夜低溫持續下探10至11度，預計下週一白天後，這波強烈冷氣團就會減弱，但另一波冷空氣可能很快就會報到。

