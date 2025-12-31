強烈冷氣團元旦報到！1圖秒懂未來天氣 這2天低溫挑戰10度
【緯來新聞網】今（31日）跨年日受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨機率，晚上各地天氣較涼，北部、東半部雲量增加有機率下雨，中南部則為多雲到晴。到了元旦大陸冷氣團南下，從2日晚間開始轉冷，最低溫挑戰10度。
跨年夜受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，基隆北海岸及大台北山區為有雨天氣。（示意圖／翻攝自pixabay）
中央氣象署指出，今天東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，預測北部及東北部高溫19至20度，其他地區24至26度，低溫西半部及東北部14至17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大，請適時增添衣物。
天氣方面，基隆北海岸及大台北山區為有雨天氣，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區則有局部短暫雨，竹苗、花、東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。晚上環境為北北東風，北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，參加活動建議攜帶雨具備用，中南部為多雲到晴的天氣。
明天元旦各地清晨氣溫偏涼，預估北部及東北部氣溫約16至17度，中南部17、18度，花東約19、20度，建議適時增添衣物，以免受涼。隨著強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫將逐漸下降，且越晚越冷，其他地區晚起氣溫亦下降，預估中部以北及東北部元旦晚上會降至14度左右，其他地區降到16至19度。
強烈冷氣團的到來，幾乎確定。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨天也在臉書分享歐美德三大模式的最新溫度走勢預測，對未來幾天的溫度走向共識非常高，換句話說，強烈冷氣團的到來，幾乎確定。
這波強烈冷氣團影響時序大概是，跨年到元旦水氣增加，冷空氣陸續南下，北部、宜蘭漸轉濕涼，跨年後再轉濕冷，但中南部、花東這時候感受還不會太冷。週五強烈冷氣團主力抵達，北部、宜蘭白天濕冷，入夜後漸轉陰冷，其他地方則全面轉為乾冷天氣，最低溫將挑戰10至11度。
週六至下週一乾冷空氣接手，全台乾冷、放晴，但日夜溫差非常大，深夜低溫持續下探10至11度，預計下週一白天後，這波強烈冷氣團就會減弱，但另一波冷空氣可能很快就會報到。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
跨年下大雨！氣象署對「4縣市」發布豪大雨特報 雨勢持續至晚間
（記者張芸瑄／綜合報導）中央氣象署今（31）日上午針對北台灣4縣市發布豪大雨特報。受東北季風影響，基隆北海岸雨 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 2
入冬最強冷空氣來了！強烈冷氣團元旦南下 「這2天」最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導入冬以來最強冷空氣即將報到，氣象粉專指出，元旦起將有首波強烈大陸冷氣團南下，影響時間長、強度高，周五、周六（1月2日...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
今變天！入冬最強冷空氣連凍3天 恐跌破7度以下
今（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，氣象專家吳德榮表示，1月2日至1月4日清晨將迎入冬最強冷空氣，最低氣溫可能降至7度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
元旦冷氣團將報到！粉專示警「挑戰寒流等級」...台北低溫恐探9度 最冷時刻曝光
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導強烈大陸冷氣團持續增強發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週五南下的冷氣團屬於先濕後乾型，不僅相當接近...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
最強冷氣團元旦強襲探９度 鄭明典驚曝恐變寒流
（記者許皓庭／綜合報導）入冬最強冷空氣即將於元旦期間強襲全台！中央氣象署預報，週四（1/1）起強烈大陸冷氣團南 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
下週恐2波寒流接力！台北連3天凍10度 最冷時段曝光
今（31）日仍持續受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼。氣象粉專「天氣風險」表示，週四開始受冷氣團影響，將持續到週日，接著下週一、二又有一波冷空氣南下，強度也可上看強烈大陸冷氣團或寒流。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
跨年2地防雨彈！元旦冷氣團發威「急凍剩6度」 回暖時間曝光
明（31）日就是跨年夜，不少人已經準備出門看煙火。但中央氣象署提醒，北、東部雲多有雨，出門要記得攜帶雨具，強烈大陸冷氣團將在元旦報到，週五至週六清晨是最冷時刻，部分區域可能下探6度，但是否達到寒流等級仍需觀察。而想要迎接2026年第一個曙光的民眾，氣象署建議到中南部平地有機會看到曙光。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
最強冷空氣來了「低溫下探9度」！「恐迎2波寒流」：這天起急凍半個月
生活中心／綜合報導入冬以來最具威力的一波冷空氣，預計自元旦（週四）開始影響台灣，並在週五、週六（1月2日、3日）達到高峰，清晨低溫恐下探至10至12度。氣象粉專指出，這將是本季首度影響台灣的強烈大陸冷氣團，低溫恐下探至9度，達到寒流等級的機率偏高。此外，預報顯示下週三（7日）仍有另一股強冷空氣接力南下，強度同樣可能達強烈大陸冷氣團，甚至不排除寒流等級，提醒民眾做好保暖措施。民視 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
元旦冷空氣「有機會標寒流等級」？專家全說了：先濕後乾
今（29）日各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大臺北山區及東部、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨。對此，天氣分析師也預估，元旦當天南下的冷空氣，至少會升級為強烈大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
低溫天氣醞釀中！鄭明典：不排除「寒流」可能性
今（30）日東北季風稍增強，北部溫度下降。前氣象局長鄭明典PO出中央氣象署的天氣預報頁面，指出1月2日至3日「強烈大陸冷氣團」等級。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄那瑪夏16:50發生規模3.4極淺層地震 5縣市有感
地牛又翻身了！根據中央氣象署最新報告，今（29）日下午4時50分，高雄市那瑪夏區東北方約85公里處發生一起芮氏規模3.4的地震，震源深度為12.3公里，屬於「極淺層地震」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今晨最低溫10.9度！跨年夜北部有雨 元旦迎強烈大陸冷氣團
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮的攝氏10.9度。氣象署表示，今天（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，中南部及台東日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（31日）跨年夜北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨，周四元旦（1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，周五到周日（2日到4日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 4
一分鐘報天氣 / 週二 (12/30) 週二東北季風增，北東溫降有雨，元旦後更強，冷空氣南下
明天天氣如何？ 今年最後兩天(30-31日)受東北季風增強影響，水氣增多，苗栗以北及宜蘭為陰陣雨天氣，花東大致為多雲局部偶短暫陣雨，台中以南大致為多雲到晴天氣。其中31日降雨較明顯，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區局部有大雨機會，預估跨年夜桃園以北及宜蘭都有短暫陣雨發生，請大家出門跨年要攜帶雨具。氣溫方面受東北季風影響，氣溫會逐步下滑，北部高溫在20度以下；中部以南高溫約23~26度，花東為23~25度。西半部地區仍要注意輻射冷卻影響，日夜溫差大，預估夜間局部仍有14~16度低溫。 週四(01日)起冷空氣強度將再增強，苗栗北部及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中南部為多雲時晴天氣，山區局部仍有短暫陣雨發生。氣溫方面:苗栗以北及宜蘭高溫再20度以下，台中以南高溫約23~26度，花東高溫約22~24度，晚間起冷空氣強度將增強為冷氣團等級。週四深夜至週五清晨(01-02日)，將迎來明顯低溫，預估北部空曠處及近山區有11~13度，市區有13~15度；西半部空曠處有11~13度低溫，東部有13~15度低溫。 週五(02日)受大陸冷氣團影響，因受乾冷空氣影響，水氣將逐漸減少，北部及東部為多雲時陰天氣，局部仍有短暫陣雨；新竹以難為晴到多雲天氣。氣汙方面:中北部、東北部高溫僅15度左右，中南部高溫約17~23度，花東高溫約19~20度。白天僅南部稍舒適，各地氣溫偏冷到有寒意。夜間至清晨各地持續有11~13度低溫出現，近山區5度左右低溫。若台北測站氣溫降至12度就有機會成為強烈大陸冷氣團，雖然預報有顯示達寒流機會，不過預估機會低，仍需觀察後續變化。 週六(03日)持續受冷氣團影響，北部及東部大致為陰時多雲天氣，迎風面局部有地形降雨發生。白天氣溫雨前幾日相近，晚間冷氣團強度稍減弱，不過各地持續有11~13度低溫發生機會。 週日(04日)冷氣團減弱，迎風面東北部及東部為多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區轉多雲到晴天氣，其餘地區為晴到多雲天氣。氣溫將回升，苗栗以北及東北部高溫約20度，台中以南高溫約22~25度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有12~14度低溫，其餘地區低溫約13~16度。 本週邁入2026年從預報上來看，1月上旬大致可為東北季風的環境，而其中將有幾波明顯冷空氣南下，除了週末(03-04日)的冷氣團影響，預估下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。 以上氣象由天氣風險 / 薛皓天 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發起對話
元旦迎「強烈大陸冷氣團」！連3天冷爆 下探7度時間點曝光
元旦迎接冷氣團！中央氣象署表示，明後兩天（30至31日）北部、東半部有雨，到了元旦晚上大陸冷氣團南下，其中週五至週六（2日至3日）是最冷時刻，已達「強烈大陸冷氣團」等級，預計中部以北及宜蘭低溫下探到10至12度，南部、花東、澎湖13至14度，金門、馬祖7至9度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷爆全台！氣象署估低溫下探7℃ 最凍3天出爐
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬最強冷氣團即將報到！氣象專家吳德榮表示，元旦起強冷空氣將逐漸南下，周五至周日清晨冷 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 1
元旦全台急凍！1月可能「2波寒流」接力襲 低溫探9度
今日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，天氣風險分析師薛皓天表示，這兩天苗栗以北及宜蘭為多雲局部有短暫陣雨天氣，1月份可能有2波寒流報到，提醒民眾做好保暖措施。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
「冷冬」機會大增 林得恩：反聖嬰機率明年1月衝最高
氣象專家林得恩表示「反聖嬰發生機率，明年1月衝到最高！」代表今年「冷冬」機會大增，而發生的機率約在6成左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
元旦連假轉濕冷！入冬最強冷氣團報到 低溫下探7度
氣象專家吳德榮指出，隨著東北季風逐步增強，北台灣天氣轉涼並有降雨機會，元旦假期起氣溫將明顯下滑，且「愈晚愈冷」，民眾須提前做好保暖準備。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
今年有感地震156個 嘉南62次「近平均值7倍」！氣象署揭原因
氣象署說明，114年共觀測超過3萬5千起地震，其中顯著有感地震共有156個，接近近10年平均的150次，其中規模大於6.0以上的強震共有6起，規模最大的為發生於12月27日震央位於宜蘭外海規模7.0地震，其次較大的地震分別發生於1月21日震央位於嘉義縣大埔鄉，以及6月11日發生於花蓮...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 發起對話