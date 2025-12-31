強烈冷氣團元旦報到 7招保暖護心

根據氣象署最新預報資料，元旦起恐迎來入冬首波強烈大陸冷氣團，預估一月二日至四日清晨為最冷時段，北部低溫恐會下探攝氏九度，日夜溫差十分明顯！台北市衛生局長黃建華三十一日提醒，民眾外出活動應加強頭頸部及四肢末端保暖，罹患慢性病、心血管疾病患者等高風險族群更應提高警覺。此外，衛生局提供，低溫保健「七招」！

第一招，保暖：外出時帽子、口罩、手套及保暖衣物不可少，特別注意頭頸部及四肢末端的溫控；第二招，暖身：剛起床後的活動勿過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加；第三招，避免大吃大喝及情緒起伏太大：勤喝溫開水、多攝取蔬果等高纖食物、節制飲酒，避免突然用力、緊張、興奮、突然的激烈運動等。

北市衛生局指出，第四招，避免飯後或喝酒後立即泡澡：避免於飯後或飲酒後立即泡湯或洗澡。泡湯溫度勿超過40度，飯後2小時後再進行為宜！第五招，避開高風險時段運動：避開酷寒與早晚的高風險時段運動，避免在寒冬大清早外出運動，用餐後應至少隔1個小時待食物消化後再運動。

第六招，妥善控制病情，規律服藥：規律服藥、定期回診；戒菸、控制體重、均衡飲食、規律運動；第七招，外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥：外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥。