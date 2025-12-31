強烈冷氣團元旦襲台 中台灣血庫跌破安全值「急缺A、O型血」

中台灣A、O型血庫存僅低於5天，遠低於安全水位。示意圖，與本新聞無關。（資料畫面）

冷氣團接連南下，全台氣溫顯著下降，也直接衝擊民眾的出門捐血意願。台中捐血中心反應，目前中台灣每天醫療用血需求量約1,800袋，但受低溫影響，近期捐血人數大幅減少，整體血液庫存量僅剩約一半。尤其元旦週預報將迎來首波「強烈大陸冷氣團」，平地低溫恐下探7度，捐血中心緊急呼籲民眾在跨年假期能踴躍挽袖，緩解醫療荒。

台中捐血中心業務組長趙榮秋指出，血液捐入量與氣溫呈正相關。當氣溫劇降時，民眾外出活動意願降低，捐血車的採血量也隨之重創，目前人數僅約平時的七成。與此同時，天冷易引發心血管相關疾病，各大醫院的用血需求反而增加，這種「入少出多」的失衡現象，導致醫療用血庫存拉警報。

廣告 廣告

根據最新數據顯示，台中捐血中心目前各型血液庫存皆呈現偏低狀態。正常庫存應維持在7到10天，但目前整體平均僅剩約一半，其中又以A型（4.8 天）及O型（5.0 天）最為告急，B型與AB型同樣需要民眾熱心捐助。氣象資料顯示，入冬最強冷空氣將在2日至4日清晨達到高峰，屆時血庫壓力恐將更趨嚴峻。

面對即將到來的強烈大陸冷氣團，捐血中心呼籲中部鄉親利用跨年連假期間前往各地捐血站點。為了體貼民眾，捐血中心建議可先上官網（https://www.tc.blood.org.tw）進行線上預約，除了能精確掌握作業時間，也能減少在寒風中排隊等待的時間，共同守護中部四縣市的醫療用血安全。





更多《鏡新聞》報導

林沛祥發長文拒審國防預算 「愛國背景圖」遭抓包國旗畫錯了

雙北公車捷運「掃碼搭車」上路倒數 7月加碼Apple Pay黑屏過閘

保母訪視預算減列逾400萬 許淑華批：失去剴剴的代價還不夠嗎？