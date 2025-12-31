強烈冷氣團元旦襲！4縣市炸雨「暴跌探7℃凍4天」 下週這天恐首波寒流

生活中心／施郁韻報導

基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。（圖／資料照）

中央氣象署針對4縣市發布豪雨、大雨特報，受到東北季風影響，今（1）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象署表示，今日強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、臺灣東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

中央氣象署針對4縣市發布豪雨、大雨特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今晨觀測資料顯示，除台灣南端外、各地雲量多；降水回波仍以迎風面較多；桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星。最新歐洲模式模擬顯示，今起強冷空氣逐漸南下，氣溫漸降，北台愈晚愈寒冷；北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，花東有零星降雨的機率。中南部多雲時晴、白天轉涼晚偏冷。

吳德榮說，各地區氣溫如下：北部17降至10度、中部11至24度、南部13至26度、東部12至26度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明日至週日（4日）清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，台北測站約降至11度，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，天氣寒冷，要注意保暖、絕不可小覷。明日迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。週六、週日各地轉晴朗乾冷，週六東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，這波冷空氣比上波強，零度線（雪線）高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山（太平、合歡、雪山等）有一些零星、少量飄雪的機率。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週日白天起至下週一（5日）上午、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一下午至週二（6日）晨下波冷空氣前緣快速掃過、迎風面轉有局部短暫雨。下週二白天起再轉晴冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，又有明顯的「輻射冷卻」加成，下週三至週六的清晨將創入冬最低溫，並有成為首波寒流的機率。但歐、美傳統動力模式或AI模式，模擬的強度與時間，仍有不小差異，且持續調整；宜再觀察，下定論略嫌早。

