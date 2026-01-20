強烈冷氣團再度來襲！ 彰化縣府2度發布防寒警報

強烈冷氣團再度來襲！彰化縣政府2度發布防寒警報，籲請農漁民強化防寒。（圖：李河錫攝）

彰化縣農業處今（20）日緊急發布「防寒警報」，呼籲水稻育苗場強化防寒；花卉、雜糧作物與各蔬菜產區，可利用不織布、塑膠布覆蓋保暖；沿海養殖漁業及家禽畜牧場，也要強化防寒措施、以減少冷氣團為害！（李河錫報導）

農曆節氣已進入「大寒」，氣象預測，新的一波大陸冷氣團將在20日入夜前來報到，除了中高海拔山區將出現零下低溫，中北部也將逐漸轉為濕冷，沿海空曠地帶可能下探10度以下；迫使彰化縣農業處再度緊急發布防寒警報，處長郭至善強調，南彰化部份農民已開始整地準備春耕，籲請農民面對冷氣團來襲，最好能暫緩、不要冒險插秧；至於各水稻育苗場，則務必要強化防寒；在平地的瓜果豆類蔬菜產區、花卉和雜糧作物，則要落實架設防風牆、防風包，或選用稻草、不織布來直接覆蓋防寒，並採取畦溝灌溉以達保溫防寒的效果；至於沿海文蛤、虱目魚混養池，已長成虱目魚應先捕撈上市，並提高水位、強化越冬溝來禦寒；飼養雞鴨鵝等家禽場，除強化防範「禽流感」，也要做好防寒措施，嚴防因氣溫急凍，造成幼雛受寒暴斃等寒害災情的發生！

郭至善處長強調，直到農曆春節前後都可能還有多道冷氣團或寒流來襲，呼籲農友們，即使在農曆春節過後，都還不能掉於輕心，還是要善用地理條件、備妥保溫資材、強化事前預防，才能達到防寒害的效果，以減輕對農林漁牧各產業作物的危害；萬一出現遭受寒害災情，也請農漁民主動向當地鄉鎮市公所來通報，請依農業天然災害查報作業規定來辦理、以確保權益！