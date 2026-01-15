強烈冷氣團再襲！1圖看未來雨區「這天最濕冷」 下週低溫探10度以下

記者柯美儀／台北報導

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

好天氣準備結束，中央氣象署表示，明（16）日基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春降雨增多；下週一至週四受大陸冷氣團或強烈冷氣團影響，低溫可能跌破10度，整體天氣偏濕冷。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明日清晨各地感受涼冷，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東約15至17度；白天高溫方面，西半部可回升至24至26度，南部略高，東半部因雲量偏多，高溫約23至24度。

黃恩鴻指出，下週一起冷空氣再度南下，氣溫將明顯下降，影響時間預估至週四，冷空氣強度達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級。最冷時段落在週四清晨，中部以北及宜蘭低溫下探12至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區不排除出現10度以下低溫；白天高溫方面，北部僅13至15度，中南部及花東約18至20度，天氣偏濕冷。

廣告 廣告

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，黃恩鴻說，明日起迎風面的東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北、基隆北海岸及大台北山區也有零星降雨，其餘地區多雲到晴。隨著下週一冷空氣南下，桃園以北、東半部及恆春半島將有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨較為持續，下週二雨勢較明顯。

至於今日生成的颱風「洛鞍」，黃恩鴻表示，目前距離台灣相當遙遠，強度預估僅維持輕颱下限，對台灣沒有直接影響。未來路徑將朝西北西方向移動，沿菲律賓東南方北上，預計下週日減弱並轉向東移，下週一或週二就會消散。

更多三立新聞網報導

托福大改革！6分制上路、AI出題「新制一次看」 因應Z世代學習方式

115學測／暖暖包、耳塞能帶嗎？「忘做1事」超多人被扣分 考前Q&A一覽

衛生紙外包裝先別丟！「1神用途」被讚爆 一堆人不知道

創校60年「1私立大學」走入歷史！國立名校接手1/21掛牌

