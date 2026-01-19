強烈冷氣團凍全台！賈新興：竹苗以南空曠地區下探6度

強烈大陸冷氣團將來襲，氣象專家賈新興提醒，週三(21日)深夜至週四(22日)清晨為此波最冷的時刻，竹苗以南空曠區域有機會出現6至8度低溫。

北台灣將轉濕冷天氣型態。（圖／翻攝自 Hsin Hsing Chia YT ）

賈新興表示，預估週三深夜至週四清晨將出現本波強烈大陸冷氣團影響的最低溫，台北氣象站有出現12.4至11.8度低溫的機率，竹苗以南空曠區域則有出現6至8度低溫的機率。

賈新興指出，週二(20日)至週四(22日)有受強烈大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部雨，花東及南投以南山區亦有零星短暫雨。週五(23日)北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後台中以南山區及屏東亦有零星短暫雨。

針對降雪機率，賈新興表示，本波桃園以北及宜蘭2500公尺左右高山，於週三傍晚至週四有降雪發生的機率，中部的合歡山則有雨夾雪或降雪發生的機率。

此外，週六、日北海岸、基隆、東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下週一、二午後宜花東山區有零星短暫雨。下週三彰化以北有零星短暫雨，午後新竹以北及宜花東有局部短暫雨。

