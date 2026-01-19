強烈冷氣團南下濕又冷 專家示警：這天逼近寒流等級

今晚起強烈大陸冷氣團南下，台灣各地將陸續轉冷，北部、東部降雨增加。氣象專家指出，根據歐洲模式觀察溫度變化，周三（21日）各地溫度探底，強度相當接近寒流，且濕冷天氣型態，會讓冷感被放大，中部以北海拔3000公尺以上高山也有降雪機會。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文分享，歐洲模式觀察台灣周三深夜溫度分布，顯示即將南下的強烈冷氣團，整體強度相當接近寒流等級，其中北台灣因為水氣偏多，濕冷感將進一步放大。

粉專指出，這一波屬於「冷得很有感」的類型，提醒民眾提前做好保暖準備，北、中部海拔3000公尺以上高山，在溫度與水氣條件配合下有降雪機會。

前氣象局長鄭明典表示，位在蒙古上空的冷高壓，中心氣壓仍維持1070左右，此高壓中心看起來是緩慢往東南方向移動，不過低層冷空氣流向主要的冷空氣受東側大低壓的影響，仍然是偏東出海，預期日、韓會有一波嚴寒的低溫，大陸多數地方都發布寒潮與降溫預警。

鄭明典評估，這一次影響台灣的冷空氣可能要經過黃海、東海，在海面時間長，空氣相對潮濕，但是預期的降雨還包括冷空氣上方的西風帶來的水氣，時間是周二（20日）晚間之後，這部分的水氣才是高山降雨的主要水氣來源。

