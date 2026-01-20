強烈冷氣團南下轉濕冷 週三、週四氣溫降至最低

一早北台灣天氣濕濕涼涼，強烈大陸冷氣團南下，氣象署預估中部以北以及宜蘭地區從週二下半天開始轉冷，緊接著溫度持續下降，週三、週四達到最低溫10到12℃左右，感受整天濕涼，一直到週五影響才減弱。至於中南部各地高溫下降3到4℃，白天有機會出現好天氣，不過同時要注意日夜溫差大。

氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，「上一波雖然是強烈大陸冷氣團，不過因為受到天氣屬於比較偏乾冷，所以溫度掉得非常快，都可以來到10℃以下。這一波因為受到雲量比較偏多，輻射冷卻效應其實比較減弱，所以說其實在這一波來說的話，大概溫度低溫都來到12℃上下而已 。」

這波冷空氣是否達到寒流等級，氣象署分析屬於濕冷類型，輻射效應減低，可能不會達標，不過仍然要注意苗栗、宜蘭、金門等部分地區10℃以下低溫。另外，北部東北部2000公尺左右高山，以及中部東部3000公尺左右高山，則有零星降雪機率發生。

氣溫驟降，不少民眾也掛病號，有耳鼻喉科醫師分享，近期門診湧入大量感冒患者，候診清單甚至「深不見底」，醫師也提醒，每年寒假前夕、農曆年前是感冒高峰期。

基層醫療協會理事長林應然分析，「農曆年前第1個天氣冷，第2個大家比較會聚餐、尾牙或者是家族聚餐群聚在一起，互相傳染的機率就變高了 。」

第一線醫師分享，門診病患確實有增加趨勢，包含A型、B型流感、一般感冒，都是盛行的種類，也提醒民眾務必當心。