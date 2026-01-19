強烈冷氣團南下、低溫恐探10度以下 台電教「3招」不插電也能暖被

隨著強烈大陸冷氣團逐漸南下，今（19）日晚間起天氣明顯轉變，迎風面降雨範圍擴大，氣溫也將逐步下滑。明（20）日不僅是24節氣中的「大寒」，氣象單位也提醒，入夜後體感溫度越來越低，週三至週五（21至23日）是這波強烈冷氣團影響最顯著的時段，部分地區低溫恐下探10度，提醒民眾提前做好保暖準備。

最冷時段曝光 低溫恐探10度以下

明日全台氣溫呈現一路下降的趨勢，北部及東半部持續陰雨天氣，中南部則為多雲到晴，不過白天高溫略降、早晚偏冷。週三至週五冷氣團威力最強，北部與東半部水氣偏多，且週三降雨最明顯，基隆北海岸與大台北山區須防局部大雨。氣溫方面，中部以北、宜蘭及外島地區清晨低溫可能降至8至10度，其他地區早晚也偏冷，外出應注意保暖。

隨著氣溫持續降低，不少民眾紛紛拿出暖暖包、電暖器及電熱毯等抗寒神器。台電近日發文提醒，使用各類取暖設備時，務必留意使用時間、保持安全距離以及用電不超過負載這3大原則，尤其是電熱毯不建議整夜使用，容易造成燙傷與用電風險。

台電提醒三大取暖重點 避免燙傷與火災

使用時間

長時間接觸高於體溫的物品，可能造成「低溫燙傷」。像是使用暖暖包時，應隔著衣物使用，避免固定在同一部位過久；電熱毯則建議睡前預熱約半小時後關閉電源，不僅可降低燙傷風險，也有助節省電力。

保持安全距離

至於使用電暖器時，記得和寢具、衣物、沙發、窗簾等易燃物，保持至少1公尺以上的安全距離，且無人使用時應立即關閉電源，避免發生危險。

用電不超過負載

台電也提醒，電暖器屬於高功率電器，若同一迴路同時啟動多台高功率電器，容易超過用電負載，導致電線過熱、跳電，甚至引發火災，因此提醒民眾使用時務必留意。

取暖時要注意電器避免長時間使用，並保持安全距離。（圖／翻攝台電電力粉絲團FB）

不插電也能暖被？教你3大招省電又保暖

除了使用暖暖包、電器取暖，台電也分享3招不插電的暖被方法，包括睡前搖晃棉被，讓被芯更蓬鬆、保暖，或是在床墊上鋪毛毯，將毛茸的一面貼身，鎖住身體的熱能，減少熱能從床墊散失，既舒服又保暖。

若在睡前煮一壺熱水，倒進熱水袋或是傳統的不鏽鋼水龜，再用毛巾包好放進被窩裡暖被，同樣也能達到暖被的效果，而且還能重複使用相當環保。不過，提醒民眾使用熱水袋或水龜時，要留意避免低溫燙傷。