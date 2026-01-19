強烈冷氣團南下！專家示警將「冷得很有感」 降溫趨勢一圖看

[Newtalk新聞] 明(20)日起強烈冷氣團南下，整體強度相當接近寒流等級。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷氣團因水氣偏多，濕冷感受放大，預計會「冷得很有感」。另外，北、中部海拔3000公尺以上高山，在溫度與水氣條件配合下，有降雪機會。





「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，強烈冷氣團預計明日大舉南下，21、22日為最冷的時間，整體強度相當接近寒流等級，北台灣因水氣偏多，濕冷感將被進一步放大，屬於「冷得很有感」的類型。且這一波不只冷，南北型態差異也很明顯，北台灣水氣偏多，濕冷感受特別強烈，中、南部以乾冷為主，日夜溫差大。

今日東北季風增強，氣溫逐步下降，北部、宜蘭轉為濕涼並容易下雨，中、南部晴朗；明日強烈冷氣團南下，各地開始降溫，北、東部容易下雨，中、南部晴朗；21、22日為最冷時段，各地低溫約11～13度，內陸近山區、空曠地區有機會下探10度左右，北台灣全天濕寒冷，中南部夜晨特別冷；23、24日冷氣團逐漸減弱，氣溫小幅回升，水氣減少，西部晴朗或多雲；基宜花東雲多零星雨。

