強烈冷氣團南下 氣象署示警：8級強風也來了「這地方」注意

氣象署指出，今天白天北部、東半部及恆春半島有短暫雨，入夜後雨勢擴大，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區防局部大雨，冷氣團南下天氣轉濕冷。（圖取自氣象署）



又變天！中央氣象署表示，今天（19日）白天北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨，入夜後降雨範圍將逐步擴大，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨機率；同時強烈大陸冷氣團南下，北部與宜蘭氣溫進一步下降，天氣轉為濕冷。





氣象署已發布「陸上強風特報」，受東北風偏強影響，今晨至周二晚間，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣及連江縣等地，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海、空曠地區及高樓作業應特別留意。

降雨方面，氣象署指出，今晚起迎風面雨勢明顯，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨範圍廣且時間較長，並有局部大雨機率；桃園以北有短暫雨，苗栗、花蓮、台東及恆春半島則為零星短暫雨。





氣溫呈現「早晚偏涼、白天尚可」的型態，各地低溫約15至17度，北部、宜蘭白天高溫約21至22度，中南部及花東約25至27度，但隨冷氣團持續南下，北部與宜蘭夜間及清晨將更顯寒冷。





氣象署預估，周二至周五仍受強烈冷氣團影響，北部、宜蘭及大台北山區降雨機率偏高，並有局部較大雨勢；周六、周日冷氣團逐漸減弱，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區轉為多雲到晴。





氣象署提醒，近日天氣變化快速，早出晚歸請注意保暖，並留意強陣風對交通與戶外活動的影響。（責任編輯：王晨芝）

