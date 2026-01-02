強烈冷氣團南下「雲街出現了」 氣象粉專：愈晚愈冷恐跌破10度

強烈冷空氣正在南下，形成一排排「雲街」。翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書



中央氣象署指出，強烈大陸冷氣團持續影響台灣，各地氣溫自今（1/2）日起一路走低，越晚越冷，入夜至明（1/3）日清晨是這波冷氣團最冷時段，局部地區低溫恐跌破10度。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享最新雲圖，清楚可見一層層排列的「雲街」，象徵冷空氣正快速南下推進，直呼「光看就好冷」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，所謂的「雲街」，是北方冷空氣南下時，通過相對溫暖的洋面，在大氣不穩定條件下形成的冷平流雲系。氣象署官網也指出，雲團呈現長條狀、平行排列，外觀宛如街道，常被視為冷空氣推進的指標；這類雲街的出現，代表冷空氣持續補充，低溫影響範圍仍在擴大。

粉專也提醒，西部平原與沿海空曠地區風勢強勁，實際體感溫度可能比測得氣溫再低5至6度，很多地方體感溫度10度以下，感受上非常寒冷，呼籲民眾在清晨與夜晚外出務必做好保暖措施，留意長輩、幼童與慢性病患者的防寒需求。

根據氣象署預報，白天受冷氣團影響，北部高溫僅13至14度，中部及花蓮約16至18度，南部及台東約19至22度；入夜後氣溫明顯下探，中部以北及宜蘭低溫普遍落在10至12度，沿海空曠地區與近山區平地可能降至8至9度，南部及花東低溫約13至15度。

氣象署已針對18縣市發布低溫特報，其中苗栗以北亮起「非常寒冷」的橘色燈號，代表有持續10度左右或以下低溫發生的機率。今晚到明晨，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區，以及外島的金門、馬祖，皆有出現局部10度以下低溫的可能，提醒民眾留意保暖。

