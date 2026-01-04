強烈冷氣團南下！15縣市低溫特報 明晨恐跌破10度

中央氣象署發布15縣市低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，明（5日）晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

黃色燈號範圍包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒，周一（5日）至周二（6日），受另一強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；竹、苗地區周一亦有零星短暫雨。

氣象署提醒，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

