強烈冷氣團又來了！北台轉濕冷「凍探10度」 最冷時刻曝光

新一波強烈冷氣團正在醞釀中！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這一波不只冷，南北型態差異也很明顯，尤其北台灣水氣偏多，濕冷感受特別強烈，而週三、週四為最冷時段，各地低溫約11至13度，內陸近山區、空曠地區有機會下探10度左右。

新一波強烈冷氣團將於明日大舉南下，週三至週四為最冷時段，各地低溫約11至13度，內陸近山區、空曠地區有機會下探10度左右。（示意圖／資料照）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，新一波強烈冷氣團正在醞釀中，將於週二（20日）大舉南下，而這一波不只冷，南北型態差異也很明顯，北台灣水氣偏多，濕冷感受特別強烈；而中、南部以乾冷為主，日夜溫差大，提醒大家務必留意接下來的天氣變化。

粉專指出，今日東北季風增強，氣溫逐步下降，北部、宜蘭轉為濕涼並容易下雨，中南部晴朗；週二（20日）強烈冷氣團南下，各地開始降溫，北、東部容易下雨，中南部晴朗。

粉專提醒，週三至週四（21至22日）為最冷時段，各地低溫約11至13度，內陸近山區、空曠地區有機會下探10度左右，北台灣全天濕寒冷，中南部夜晨特別冷；週五至週六（23至24日）冷氣團逐漸減弱，氣溫小幅回升，水氣減少，西部晴朗或多雲；基宜花東雲多零星雨。

