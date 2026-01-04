強烈冷氣團報到！全台急凍「低溫下探7度」 降溫趨勢一圖看

明（5）天開始下一波強烈大陸冷氣團報到，北部和東半部有雨，低溫不到10度。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 揮別今（4）日的好天氣，氣象署表示，從明（5）天開始，下一波強烈大陸冷氣團報到，北部和東半部有雨，低溫不到10度。6日起，水氣逐漸減少轉乾冷，7日到10日清晨，各地受到輻射冷卻影響，低溫可能下探至7度，預計要到週末才會逐漸回暖。

氣象署指出，明晨受到輻射冷卻影響，高雄以北、宜蘭、花蓮及金門有10度以下低溫機率；白天起，強烈大陸冷氣團南下，伴隨東北風增強，北部、東半部及恆春有降雨機率，北部及宜蘭溫度略降，其他地區預計要到入夜才會降溫；下半天起沿海風力就會增強，北部及宜蘭山區道路也有結冰機率。

6日起轉乾冷，北部及宜蘭整天都在14至16度，中南部約20度；7日到10日清晨輻射冷卻影響，各地都在10至15度，部分地區再低2、3度，白天北部及宜蘭約16至18度，中南部20度左右；9日至11日冷空氣減弱，北部回到18至20度，中南部20至24度。

