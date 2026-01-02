強烈冷氣團報到！ 太平山「探0度」 遊客湧入來追雪

宜蘭縣 / 綜合報導

強烈大陸冷氣團發威，各地氣溫明顯降低，宜蘭鳩之澤溫泉，多遊客特別來這一趟，享受泡湯的樂趣，或是煮溫泉蛋和玉米，吃熱食暖身子。另外太平山，也有不少民眾上山等著白雪降臨，大家都穿著發熱衣、保暖衣物，還有哪些保暖撇步，帶您來看。

太平山上一片霧茫茫，遊客和貓頭鷹地標，開心的拍照打卡，天氣冷颼颼，想要上山，當然要做好萬全準備，遊客說：「曼谷來的，來追雪，回娘家，有帶保暖袋，對啊，就圍巾，還有這個大衣，我(穿了)四層，裡面有發熱衣兩件。」全副武裝，就是因為強烈大陸冷氣團來襲，北部山區1500公尺以上，降雪機率增加，吸引民眾上山追雪。

記者黃柔蓉說：「太平山氣溫已經降到0度，加上濕度足夠，很有機會可以看到降雪，因此停車場這邊，停滿許多追雪的車輛，而民眾幾乎也都有帶上，雪鏈裝備。」記者VS.民眾說：「(雪鏈是事先就準備好的)，對，在山下就準備好了，小朋友都，應該都穿三層啦，裡面有一件保暖衣，然後中層，再加羽毛，羽絨外套這樣。」

太平山的另一邊，熱門景點鳩之澤溫泉，也因為天冷的關係，湧入滿滿人潮，遊客說：「冬天寒冷，就是來這邊放鬆一下，新的一年要先消除辛勞，再好好上班。」許多人肚子餓了，還特地到溫泉煮蛋區，填飽肚子，熱氣不斷升起，桿子一拉，滿滿的都是，暖呼呼的雞蛋或玉米，民眾和親愛的家人朋友，一起上山享受天倫之樂，在冷冷的天，讓心都暖了。

