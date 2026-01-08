強烈冷氣團報到 宜蘭啟動毛孩防寒措施全面升級

宜蘭動植物防治所開啟暖爐為毛小孩禦寒。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

強烈大陸冷氣團來襲，宜蘭縣政府啟動「流浪動物中途之家」防寒應變機制，由志工將癈棄衣物縫補成毛小孩的保暖依，也提供暖爐讓毛小孩也能舒適過寒冬。

縣府動植物防疫所表示，中途之家目前共留置一佰九十隻流浪狗、貓叭大約二十隻左右，寒流來前已完成全面防寒部署，包括啟用煤油爐提高室內溫度、提供保暖衣物與布料，並在犬舍迎風面加掛防風帆布減少冷風入侵。同時增加飼料供給量，幫助動物儲存足夠熱量，確保能在溫暖、營養充足的環境下度過寒流。

代理縣長林茂盛提醒，家中若飼養高齡、幼齡或心血管疾病的毛孩，需特別加強照護。建議將戶外飼養的寵物移入室內；若無法移動，也應增設擋風遮蔽物並添置保暖物。使用電暖器或暖暖包時務必保持距離，避免低溫燙傷。此外，宜蘭冬季濕冷，毛孩外出返家後要徹底擦乾毛髮，並適度增加飲食及提供溫水，以補充熱量與提升飲水量。

宜蘭縣政府指出，除了寒流期間的即時作為，縣府已啟動為期五年的「擴展動物收容量能及場域優化計畫」，將投入資源改善收容空間、提升醫療能量並增設互動訓練區，期望透過軟硬體全面升級，打造宜蘭成為更友善動物的城市，讓每一條生命都能被善待與看見。