強烈冷氣團報到！「急凍僅剩6度」時間點曝光

跨年冷吱吱！中央氣象署表示，受到東北季風與後續強烈冷氣團接力影響，跨年元旦和週末天氣將呈現「先濕涼、後急凍」的趨勢。除了跨年夜賞煙火需留意雲層干擾外，明年一月初更將迎來一波嚴峻低溫。

北東防大雨 跨年煙火視線恐受影響

目前受東北風影響，北台灣水氣豐沛，宜蘭、基隆北海岸要留意大雨。

針對明晚（31日）跨年夜，北部地區入夜後氣溫偏涼，預估落在攝氏14度左右，近山區更低。另外水氣多導致雲層壓低，屆時北部與東半部的煙火觀賞視線，可能會受到雲雨阻擋，民眾外出跨年請備好雨具並做好保暖。

元旦追曙光 中南部優於北東

明年元旦（1月1日）當天，強烈大陸冷氣團正式南下，天氣轉冷且降雨仍多。北部、花東地區因雲層較厚且有雨，看見新年第一道曙光的機率較低；中南部地區氣相對晴朗，見到曙光的機率較高，視線也較為清晰。

首波強烈冷氣團襲台 高山有望降雪

元旦過後冷空氣發威，全台氣溫將顯著下滑，最冷時段落在1月2日至4日，中部以北平地低溫下探6至10 度；彰化以南近山區亦有10至12度的低溫。元旦晚間至2日清晨，北部與東北部 1500 公尺以上、中南部 3000 公尺以上高山，皆有降雪機率。

氣象署補充，雖然1月4日白天起氣溫會有短暫回升，但緊接著5日又會有另一波冷空氣南下，請民眾務必留意溫差變化，做好防寒措施。

