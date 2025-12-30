強烈冷氣團報到！跨年夜低溫探14度 粉專圖解看煙火「避開煙霧飄散區」

天氣風險公司分享全台跨年煙火最佳觀賞區。翻攝自臉書



明（12/31）日將迎來跨年夜，全台各地舉辦煙火、演唱會與迎曙光活動，天氣風險公司提醒，跨年夜至元旦期間，新一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，北台灣水氣偏多、天氣轉冷，迎曙光條件不佳，民眾外出跨年務必注意保暖並攜帶雨具。

天氣風險指出，跨年夜晚間至元旦白天，隨著東北季風增強，水氣增加，新竹以北至宜蘭、花蓮一帶降雨機率偏高，其中桃園、大台北及宜蘭降雨時間較長，陰雨情況明顯；新竹、花蓮則以多雲到陰為主，偶有局部小雨或飄雨。相較之下，苗栗以南、中南部及台東地區受影響較小，仍維持多雲到晴的天氣型態。

受迎風面影響，元旦清晨新竹以北至宜蘭、花蓮雲量仍多且厚，並可能持續降雨，元旦日出可見度偏低，曙光指數僅10至20分，為全台最低。台東雲量同樣偏多，但仍有機會從雲縫中短暫看到日出，曙光指數約40至50分。苗栗以南的中南部地區雲量明顯較少，迎曙光條件相對最佳，曙光指數可達70至80分以上，想迎接元旦日出，往中南部移動成功機率較高。

溫度方面，跨年夜至元旦清晨，中部、北部及東北部都市地區低溫約15至17度，空曠地區可能降至14度或以下；南部及花東都市地區低溫約17至19度，空曠地區約16度上下。雖非極端低溫，但戶外活動時間長，仍需注意保暖。

元旦白天強烈大陸冷氣團持續南下，環境水氣仍多，新竹以北至宜蘭、花蓮持續有短暫陣雨；苗栗以南及台東雲量增多，山區有局部短暫陣雨，高山地區不排除出現局部冰霰或降雪。白天高溫方面，北部、東北部約17至18度，中部及花蓮20至23度，南部及台東仍有24至26度。

元旦晚間至週五、週六（1/2至1/3），冷氣團持續影響，各地天氣偏冷，不過水氣逐漸減少，除東半部仍有零星降雨外，其餘地區將轉為多雲到晴。天氣風險提醒，這波冷氣團影響可能延續至週日（1/4）白天，氣溫才有回升機會，跨年與迎曙光後仍須留意氣溫變化與身體狀況。

此外，天氣風險也整理全台主要跨年煙火施放地點及可能的煙霧飄散方向，涵蓋台北、新北、台中、新竹、台南及高雄等地，建議民眾提前評估觀賞位置，以免受風向影響觀賞品質。

天氣風險公司分享全台跨年煙火最佳觀賞區。翻攝自臉書

