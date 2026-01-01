強烈冷氣團報到 週五晚至週六清晨低溫下探7度

生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北新北報導

2026年終於到了，元旦放假一天，但入冬首波強烈冷氣團將抵達，越晚越冷，周五上班日到週六是最寒冷時刻，北部地區可能跌到10度以下，明天部分地區更有機會下探7度。還有人因此明天請假一天，來個4天連假躲在家裡避寒。

元旦放假，北部天氣卻冷颼颼。民眾出門大衣毛帽都穿上了，要不是因為遛狗，根本不想出門。入冬首波強烈冷氣團來襲，越晚越冷，偏偏周五要上班，真的不想被凍壞。民眾：「大概10出頭度吧多吃一點，把自己吃胖一點就不怕冷，我穿這麼多應該感覺得出來，請一天連（休）四天嘛，從知道這麼冷的時候，就已經預先請（假）了。」這位小姐打算一路躲到周日，因為最冷就是周五到周六的晚上到清晨。

民眾包緊緊出門遛狗。（圖／民視新聞）





氣象署預報員劉沛滕：「中部以北有部分地區，有可能出現10度左右，或是10度相對，再低一點的局部低溫，有可能會出現8到10度的，局部低溫出現。」氣象署提醒，包括苗栗、宜蘭和金門是寒冷等級，有機會來到10度以下，至於橙色區域屬於非常寒冷，包括新北、基隆、北市、桃園、新竹縣，平地甚至可能下探7度，只要濕度足夠，高山也有機會降下2026第一場雪！





氣象署預估周。（圖／民視新聞）





氣象署預報員劉沛滕：「（1/2）北部的山區，或者是在宜蘭這邊的山區，是有機會出現下雪的，至於中部地區，其實溫度到了明天之後，高山地區也會出現一些比較低溫的情形，這時如果有些水氣通過，也是會有一點點降雪的機率。」預計週日才會回暖，白天高溫將回到20度左右，周休二日都放晴，只是下周一又有新一波強烈冷空氣南下，有專家分析可能達到寒流等級。但氣象署表示，目前只估計冷氣團以上，會有多冷還要再觀察。

