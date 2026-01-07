強烈冷氣團壓境！今最低溫探5.8度 專家：會冷一整週

生活中心／彭淇昀報導

強烈冷氣團發威！今（7）日清晨各地非常寒冷，最低溫在金門5.8度，而本島最低溫在新北石碇8.4度，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，由於加上陣風，體感溫度會更低，務必多加禦寒保暖。

粉專列出今日低溫台排行。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

中央氣象署指出，今日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生。上午6時27分氣象署針對「17縣市」發布低溫特報，金門有6度以下氣溫發生的機率；新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；基隆市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，強烈冷氣團發威，今天清晨各地非常寒冷，最低溫在金門5.8度，本島最低溫在新北石碇8.4度，加上仍有陣陣風勢，體感溫度更低，請務必多加禦寒保暖。

此外，粉專還列出今日「低溫排行」，依序為金門金城5.8度、馬祖南竿6.8度、新北石碇8.4度、新竹關西8.6度、高雄內門8.7度、桃園大溪8.8度、新北樹林9.1度、新北富貴角9.2度、新北鶯歌9.3度、台南六甲9.4度、新竹寶山9.4度、新北深坑9.5度、台北文山9.5度、新竹湖口9.5度、新北土城9.6度、苗栗市區9.6度、台中外埔9.9度。

「強烈冷氣團，壓境中！」粉專表示，大家應該感受到冷氣團抵達了，各地由北向南降溫中，這只是剛開始，「一整週偏冷的日子，正式展開」。從昨日起接下來的3天是冷氣團最強勢時刻，中部以北、宜蘭最低挑戰8-11度，其他地方最低也下探10度至13度，堪稱今年冬天以來最大挑戰。

粉專提到，週末冷氣團雖然稍微減弱，但後方還是會有一些冷空氣補充南下，會讓偏冷的日子持續快一星期，這波的冷期很長。

更多三立新聞網報導

F-16飛官墜海遇強烈冷氣團！潛水教練：沒防寒衣「2小時就發抖」

小二女發現「九九乘法奧秘」！3教授全驚呆：以前都沒發現

全台降溫有感！他實測「被子1蓋法」超暖 網爆共鳴：躺五分鐘就流汗

才活逮馬杜洛！白宮突PO「1照片」疑警告中國 嗆聲：敢挑釁試試看

