強烈冷氣團壓境！連3天急凍 中部以北「恐探8度」

今天(7日)氣溫明顯偏低，氣象署針對17縣市發布低溫特報，局部地區有10度以下氣溫發生的機率。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來3天中部以北將挑戰8-11度，其他地方最低也下探10-13度。

17縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

今天(7日)強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區有10度以下低溫發生，請注意保暖措施。降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，強烈冷氣團壓境中，各地由北向南降溫中，從昨晚開始一整週偏冷的日子正式展開。根據氣象署的低溫分布預測，未來3天中部以北、宜蘭最低將挑戰8-11度，其他地方最低也下探10-13度。

未來3天為冷氣團最強勢的時刻。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這3天為冷氣團最強勢的時刻，堪稱是今年冬天以來最大挑戰，保暖工作一定要做好，週末冷氣團雖然稍微減弱，但後方還是會有一些冷空氣補充南下，會讓偏冷的日子持續快一星期，這波的冷期很長，請多留意。

