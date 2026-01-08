強烈冷氣團壟罩！今晨最低溫5.4度 一路冷到今天晚上

記者施春美／台北報導

受強烈冷氣團影響，各地連日低溫，今(9日)晨全台平地最低溫為新竹關西的5.4度，其次為新北市石碇區的5.7度。氣象署今晨也發布17縣市的低溫特報；其中，台北市、新北市、新竹縣有6度以下的低溫。影響時間為9日清晨至9日晚上。

氣象署今晨表示，此波的強烈大陸冷氣團稍減弱，惟輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；9日清晨，台北市、新北市及新竹縣局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)，新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

所謂輻射冷卻作用，氣象署表示，需有2個明顯條件：

1. 夜空晴朗無雲，地面發散之輻射熱直抵高空、逸散(就像是睡床上沒蓋被，體溫往外一直散、一直冷)

2. 地表風弱，冷空氣更容易聚集在地表，感受更冷

輻射冷卻最明顯的地方：

空曠的郊區，輻射冷卻明顯。都會區多建築、容易吸熱，並且人工熱源多，輻射冷卻相對就弱一些。

氣象署表示，今晚到週六清晨，雖然強烈冷氣團減弱，白天溫度有回升，夜裡、清晨卻是過去小寒以來最冷的時刻，清晨普遍低溫在12度左右。然而，輻射冷卻現象明顯的地區，可以來到10度左右，甚至更低。

台南以北、宜蘭、花蓮「內陸、近山區、縱谷、局部空曠地區」低溫可能達8~10度。

苗栗以北、宜蘭「內陸、近山區、局部空曠地區」低溫有可能出現7~9度。

