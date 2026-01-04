強烈冷氣團將南下！今晨最低僅6.5度 16縣市續發低溫特報

即時中心／綜合報導

受輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，中央氣象署持續針對16縣市發布低溫特報，今（5）日清晨平地最低溫6.5度出現在新竹關西。下半天由於強烈大陸冷氣團南下，白天北部氣溫略降，明晚起氣溫將進一步下降；週三起轉為乾冷，週三至週六受輻射冷卻影響，早晚特別冷。迎風面的北部、東半部及恆春半島降機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨。

氣象署指出，由於受到輻射冷卻影響，今日各地清晨依然偏冷、日夜溫差大。清晨低溫西半部及宜蘭11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷及金門有10度以下低溫發生的機率，應注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒。

下半天強烈大陸冷氣團南下，白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度，明晚起氣溫將進一步下降；降雨方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，約17至20度；金門晴時多雲，13至21度；馬祖多雲時陰短暫雨，約11至15度。

另外，今日清晨嘉義以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。白天起東北風增強，桃園至臺南、台東、基隆北海岸、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意安全。

週二（6日）水氣減少，各地氣溫較今日再下降，晚間低溫中部以北及宜蘭約14-15度，南部、澎湖、花東約16-18度，金馬約12、13度。週三、四（7、8日）因強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，天氣轉乾冷，早晚特別寒冷，中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫約10-12度，南部及花東約13-14度；各地多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島零星雨。

週五至下週日（9至11日）強烈大陸冷氣團逐漸減弱，但仍有輻射冷卻效應，中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫約9-12度，南部及花東約12-16度；各地仍以多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島零星雨。

