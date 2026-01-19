強烈冷氣團將殺到！全台「濕冷4天」林嘉愷2圖揭變化

生活中心／周希雯報導

近來全台天氣回暖，各地普遍是多雲到晴的好天氣，氣象署指出，今（19日）東北季風增強，部分地區降雨機率增加，且入夜後雨勢再擴大，請多加注意。民視氣象主播林嘉愷提醒，明（20日）隨著強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫開始下降，而且降雨最明顯，持續到週六（24日）才會大幅減緩。

林嘉愷表示，前兩天的週末各地大多是溫暖晴朗的天氣，僅花東及恆春局部雨、不過今（19日）晚間起東北風增強，桃園以北及東北部稍降溫，明（20日）至週五（23日）受強烈大陸冷氣氣團影響，各地氣溫開始下降，直到週六（24日）起才回溫。從林嘉愷附上一週溫度圖可見，各地明（20日）起氣溫急降，北部最低溫僅剩11度。

「越晚越冷」強烈冷氣團將殺到！全台急凍「濕冷4天」林嘉愷2圖揭低溫區

林嘉愷分享全台1週溫度變化。（圖／翻攝「阿愷報氣象」臉書）

林嘉愷分享全台1週溫度變化。（圖／翻攝「阿愷報氣象」臉書）

林嘉愷分享全台1週溫度變化。（圖／翻攝「阿愷報氣象」臉書）

降雨方面，林嘉愷表示，明（20日）、週三（21日）降雨最明顯，新竹以北及東部有雨，大台北山區及基、宜有局部大雨。雖然週四（22日）、週五（23日）雨稍減，但大台北山區附近及東部仍有短暫雨，將持續到週六（24日）、週日（25日）雨勢再減，僅東部局部雨。

林嘉愷提醒，明（20日）、週三（21日）降雨最明顯。（圖／翻攝「阿愷報氣象」臉書）

林嘉愷提醒，明（20日）、週三（21日）降雨最明顯。（圖／翻攝「阿愷報氣象」臉書）

今日天氣部分，氣象署指出，今（19日）北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，尤其桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，中南部仍為多雲到晴，入夜後雨勢再擴大，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有廣泛持續的降雨。溫度方面，各地早晚仍較涼，低溫約15到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東約25至28度，入夜後強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降。至於目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風洛鞍(NOKAEN)，預計未來在菲律賓東方海面活動，將減弱為熱帶性低氣壓，對臺灣無直接影響。





原文出處：「越晚越冷」強烈冷氣團將殺到！全台急凍「濕冷4天」林嘉愷2圖揭低溫區

