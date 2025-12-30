強烈冷氣團將襲！粉專曝「最凍時刻」：恐達寒流等級

生活中心／張尚辰報導

台灣颱風論壇表示，強烈冷氣團週五抵達後，當天夜晚至週六是最冷時刻。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

今（30）日東北季風稍增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈冷氣團預計週五（2日）抵達，當夜至週六（3日）為最冷時刻，最低溫有機會跌破10度。

台灣颱風論壇今日在臉書發文，貼出歐洲模式1月3日凌晨的溫度分布圖指出，根據最新資料顯示，強烈冷氣團週五抵達後，當天夜晚至週六是最冷時刻，各地低溫將下探10至12度，西部平原空曠地區、內陸近山區有機會來到10度以下低溫，達寒流機率偏高。

根據中央氣象署資料顯示，今日東北季風稍增強，北部溫度下降，高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適，不過各地早晚仍較涼，低溫約15至18度，中南部及台東日夜溫差大。

至於天氣方面，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣；另外，今日清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

