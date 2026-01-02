強烈冷氣團影響台7甲南山至勝光路段 不排除限掛雪鏈夜間封路

公路局表示，受強烈大陸冷氣團影響，中橫公路宜蘭支線台七甲（南山至勝光）路段因位於高海拔區域，路面有結冰與降冰霰（雪）機率，不排除封路限加掛雪鏈管制通行。（宜蘭縣消防局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

依據氣象情資顯示因受強烈大陸冷氣團影響，二日夜間起氣溫驟降持續影響至一月四日，宜蘭高山區域環境水氣增多，天氣濕冷，氣溫將下降至冰點，中橫公路宜蘭支線台七甲線三十公里至五十一公里（南山至勝光）路段因位於高海拔區域，路面有結冰與降冰霰（雪）機率。公路局獨立山工務段將加強南山至思源埡口路段夜間巡查，倘因夜間山區低溫造成台七甲線路面有結冰現象時，將不排除擴大封路管制區域為南山至勝光間路段。

因應路面結冰公路局東工分局獨立山工務段及中區養護工程分局谷關工務段預計應變及管制措施如下：

台七甲線三十公里（南山）至五十一公里（勝光）日間路面局部結冰或積雪時，將立即除冰或進行防滑措施；較長路段結冰，無法立即除冰及無法提供車輛安全通行時，以限加掛雪鏈管制通行，惟甲、乙類大客車及慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段；公路單位將視現場氣候及路面狀況，亦不排除提前啟動限加掛雪鏈或夜間道路結冰封閉管制通行等措施。

請用路人應提前確認天氣與路況，以及自身狀況，隨車需攜帶雪鏈並小心慢行與注意個人保暖裝備，以因應高山低溫造成路面結冰或降雪情形。高山氣候嚴峻變化難以預測，管制路段仍視現況機動調整。