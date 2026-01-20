強烈冷氣團影響！今晨最低溫8.9度「10縣市低溫特報」周末漸回溫

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉的攝氏8.9度。氣象署表示，今天（21日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼，10縣市低溫特報、3縣市大雨特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（22日到23日）強烈大陸冷氣團持續影響，迎風面潮溼寒冷，周六到周日（24日到25日）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大。

目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓熱帶性低氣壓TD01；原颱風洛鞍昨天（20日）下午2時已減弱為熱帶性低氣壓，並逐漸消散，目前海面上暫無其他熱帶系統發展跡象。

今日至周五強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

東北風影響，今日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市。

東北風明顯偏強，今晨至明晚屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，目前宜蘭（龜山島）及台東已觀測到2至3米的浪高，請注意。

今天（21日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其今天的清晨及夜晚台南以北、宜蘭、花蓮局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒；預測白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度；天氣方面，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。

氣象署在臉書預報，強烈冷氣團影響至周五，迎風面潮溼寒冷，各地防低溫，周末漸回溫。

明天到周五（22日到23日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜、花天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；明天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；周五基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。

明天到周五北部、宜蘭2000公尺以上及3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物請慎防霜害；低溫預測為中部以北、宜蘭10～12度，南部12～14度，花東14～15度；高溫預測為北部及宜蘭14～20度，花東16～20度，中南部20～22度。

周六到周日（24日到25日）強烈大陸冷氣團減弱，漸轉偏東風，水氣較少，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

低溫預測為中部以北、宜蘭10～15度，南部14～16度；高溫預測為北部及東半部20～22度，中南部24～25度。

下周一（26日）東南風影響，水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。低溫預測為西半部、宜花12～16度，台東17度；高溫預測為北部及東半部21～23度，中南部26度。

下周二（27日）東北季風逐漸增強，迎風面北部及東半部地區轉為局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為西半部、宜花11～16度，台東17度；高溫預測為北部及東半部20～23度，中南部24～26度。

下周三到下周五（28日到30日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

撰稿：吳怡萱

