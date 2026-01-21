強烈冷氣團影響！清晨最低溫8.3度「16縣市低溫特報」周末漸回溫

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉的攝氏8.3度。氣象署表示，今天（22日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼，16縣市低溫特報，環境水氣仍較多，3縣市大雨特報。明天天氣如何？氣象署指出，明天（23日）持續受強烈大陸冷氣團影響，周六到下周一（24日到26日）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大。

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉的攝氏8.3度。（圖取自中央氣象署網站）

東北風影響，今日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市。

今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，目前新北（富貴角、龍洞）已觀測到3至4米的浪高，請注意。

東北風明顯偏強，今晨至明晚新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（22日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；清晨西半部及宜蘭低溫普遍是10～12度，花東為14、15度，其中高雄以北、宜蘭局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗以北易有長時間的低溫，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒；預測白天北部及宜蘭高溫僅13～15度，花東約16～18度，中南部約20～21度；降雨方面，由於環境水氣仍較多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山可望有零星降雪。

氣象署在臉書預報，強烈冷氣團影響至周五，迎風面潮溼寒冷，各地防低溫，周末漸回溫。

明天（23日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜、花天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。

明天北部、宜蘭2000公尺以上及3000公尺以上高山有零星降雪機率；低溫預測為中部以北、宜蘭11～13度，南部13～14度，花東14～15度；高溫預測為北部及宜蘭17～19度，花東18～20度，中南部20～22度。

周六到下周一（24日到26日）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；周六漸轉偏東風，水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日、下周一轉為東南風，水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

低溫預測為中部以北、宜蘭10～15度，南部15～17度，花東16～17度；高溫預測為北部及東半部19～24度，中南部24～26度。

下周二到下周三（27日到28日）東北季風增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣增加，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

低溫預測為中部以北及宜花13～16度，南部、台東16～18度；高溫預測為北部、宜蘭17～21度，花東20～23度，中南部21～26度。

下周四到下周六（29日到31日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

撰稿：吳怡萱

