強烈大陸冷氣團持續影響，中央氣象署針對18縣市發布低溫特報，今（8）日清晨平地最低溫6.7度出現在雲林古坑；白天北部約14至15度，整日偏冷，中南部及花東亦偏涼。降雨則主要集中在迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，另桃園以北、花東地區及恆春半島有零星降雨機會。週五至週六白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升；然而週六晚間起另一波大陸冷氣團將南下，北部及東北部天氣偏冷，同時迎風面水氣增加，有機會出現降雨。

氣象署指出，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，請注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒；高溫方面，預測北部及宜蘭約14至15度，整日偏冷，中部及花東18至21度，南部約20至22度，中南部及花東白天亦偏涼，請適時增添衣物。

快新聞／強烈冷氣團影響「今晨最低6.7度」！各地持續低溫 週末再有冷氣團報到

今晨6時低溫分布圖。（圖／氣象署提供）

降雨方面，北部及東半部地區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，桃園以北、花東地區及恆春半島亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴的天氣。

離島天氣部分，澎湖晴時多雲，15至17度；金門晴時多雲，10至16度；馬祖晴時多雲，10至12度。另東北風偏強，苗栗至台南、談東、恆春半島沿海或局部空曠地區及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面風浪較大，沿海活動請注意安全。

週五至週六（9、10日）白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升。然而週六晚間起至下週一（12日）清晨另一波大陸冷氣團將南下，北部及東北部天氣偏冷，同時迎風面水氣增加，有機會出現降雨。

下週一白天起至下週三（14日）大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

本週天氣概況。（圖／氣象署提供）





