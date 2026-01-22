強烈冷氣團急凍今最冷 北部體感溫度僅4、5℃

樹枝上被冰霰覆蓋，合歡山武嶺自前一天晚間就開始陸續下冰霰，一大早武嶺停車場就有大批等待的車輛湧入山區準備來追雪，還有很多人趕在前一天就已經上山等待，果然一起床就看到戶外已經變成了銀白世界。

遊客表示，「帶了泡麵，還有從台中帶了薑母鴨上來，所以就準備得滿齊全的，小朋友在車上可以睡覺。」

遊客說道，「住清境，然後早上來這邊有雪，第一次上來這樣。」

強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣感受寒冷，基隆北海岸以及大台北山區還伴隨局部大雨，桃園以北和東部也都有短暫雨，清晨最低溫出現在南竿的5.7℃，本島最冷在雲林古坑8.3℃。氣象署持續發布低溫特報，寒冷感受會一直持續到週五。

廣告 廣告

氣象署預報中心科長林伯東說明，「清晨低溫主要就是在台北、桃園以及新竹這些區域，都有一些藍藍的，大概都在10℃左右，那今天苗栗以北以及宜蘭金門持續都有10℃左右的低溫。」

天氣分析師廖于霆指出，「在北部這邊這個相對濕度都有來到80%，甚至部分地區有達100%，濕冷的話在我們的體感的溫度上面來講的話都會比較低。」

分析師指出，週四是這一波冷空氣影響台灣最劇烈的時候，週五白天起冷空氣逐漸減弱，到了週末白天高溫可回到20℃，但隨著水氣收乾、輻射冷卻效應影響，入夜清晨仍偏冷。至於下一波冷空氣將在下週二27日報到，預估強度將是東北季風的等級。