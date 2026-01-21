強烈冷氣團持續影響！今明防「濕冷」天氣 週末漸回溫

強烈冷氣團持續影響。（示意圖／方萬民攝）

中央氣象署指出，今（22）日受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；清晨西半部及宜蘭低溫普遍10至12度，花東為14、15度，其中高雄以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗以北及金、馬易有長時間的低溫。

氣象署上午也發布低溫特報，表示今、明（22日、23日）兩天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；苗栗以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。

白天部分，氣象署預測北部及宜蘭高溫僅13至15度，花東約16至18度，中南部約20至21度；降雨方面，由於環境水氣仍較多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。此外，若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山可望有零星降雪。

氣象署表示，23日（週五）強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜、花天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼，低溫中部以北、宜蘭11~13度，南部及澎湖13~14度，花東14~15度；而高溫預測北部及宜蘭17~19度，花東及澎湖18~20度，中南部20~22度，金馬12~15度。基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。

24日（週六）~26日（週一）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；24日漸轉偏東風，水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；25、26日轉為東南風，水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

至於27日（週二）~28日（週三）東北季風增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣增加，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。29日（週四）~31日（週六）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

